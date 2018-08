Campania | impianti sotto assedio | in fiamme lo Stir di Casalduni

Rifiuti - i roghi negli impianti in Campania sono figli della nuove Terre dei Fuochi : “Terra dei Fuochi” è il marchio di infamia del fenomeno di smaltimento scorretto non dei Rifiuti urbani ma dei Rifiuti speciali, industriali e non solo in Campania, ma in tutta Italia. La produzione totale dei Rifiuti in Italia ha raggiunto cifre e proporzioni eccezionali in assenza di tracciabilità certa e di impianti a norma controllati, specie per i Rifiuti industriali. I Rifiuti si dividono in tre categorie precise: 1. i Rifiuti urbani, che ...

Impianti compostaggio in Campania - c'è l'intesa : risparmio per i cittadini dei comuni ospitanti : Incontro in Regione Campania tra il vicepresidente e assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, e una delegazione dell'Anci Campania, guidata dal presidente Domenico Tuccillo, e comprendente il ...

Rifiuti - ecco la mappa degli impianti in Campania : già cancellati tre siti : impianti di compostaggio: dovevano essere diciotto, saranno quindici e salta anche il previsto ampliamento del sito di Salerno. Non si realizzeranno le strutture di lavorazione della frazione umida...