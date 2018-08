Calciomercato Inter | Keita | «Qui anche grazie a Spalletti»

Calciomercato - Rafinha al Betis a costi bassissimi : rimpianto Inter? : Rafinha si accaserà al Betis di Siviglia dal Barcellona, il calciatore è stato vicino al ritorno all’Inter dopo la scorsa annata “Il Barcellona è prossimo a chiudere la cessione di Rafinha in prestito al Betis”, in Spagna sono certi dell’affare in dirittura d’arrivo. Il centrocampista blaugrana, all’Inter nella passata stagione, si accaserà a Siviglia a costi a dir poco accessibili. Si tratta infatti di ...

Calciomercato/ I colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e Napoli : Il CALCIOMERCATO quest'anno è stato corto, ma contraddistinto da colpi importantissimi. Le mosse di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli riportate da CARLO CATTANEO(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Calciomercato Arezzo - preso Belloni dall'Inter : Arezzo - Tramite un comunicato, l' Arezzo ha annunciato "di aver perfezionato l'arrivo del giocatore Niccolò Belloni dall' Internazionale FC. Il centrocampista classe 1994 sarà a disposizione di ...

Calciomercato - dopo la denuncia del Real Madrid : Modric scagiona l'Inter : Florentino Perez resta a mani vuote: Luka Modric scagiona l'Inter. Si risolve con un nulla di fatto il tentativo di denuncia alla FIFA del Real Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a procedere ...

Pagellone Calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Calciomercato Inter - guerra col Real Madrid. E Perez tenta Icardi : 'La Gazzetta dello Sport', infatti, rilancia oggi le voci provenienti dalla Spagna secondo cui gli spagnoli si sarebbero riattivati su Mauro Icardi . Una sorta di 'vendetta' per aver tentato Modric o ...

Calciomercato Inter - ufficiale : Pinamonti al Frosinone : MILANO - Andrea Pinamonti si stacca dalla casa madre per la prima volta. E' ufficiale il passaggio dell'attaccante dall' Inter al Frosinone con la formula del prestito secco. La matricola non si è ...

L’impatto del Calciomercato sul bilancio 2018-2019 dell’Inter : L'Inter ha chiuso la sessione estiva del calciomercato 2018-2019 con l’acquisto di 7 giocatori. L'articolo L’impatto del calciomercato sul bilancio 2018-2019 dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale l’arrivo di Joel Campbell : colpo internazionale per il club laziale : L’Arsenal ha ufficializzato il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone, il giocatore arriva in Italia a titolo definitivo Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone, a darne comunicazione è l’Arsenal con una note pubblicata sul proprio sito. colpo internazionale del club laziale, che si assicura un attaccante di sicuro affidamento per la prossima stagione: “Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone a ...

Calciomercato - Perez denuncia l'Inter? : Florentino Perez continua a fare muro e il vicecampione del mondo sembra destinato a rimanere a Madrid anche dopo questa sessione di Calciomercato . Non è tutto però: il presidente dei Blancos ...

Calciomercato Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid. Ma Perez continua a fare muro : L'Inter continua a sperare per Luka Modric. A poche ore dalla chiusura ufficiale del Calciomercato italiano, i nerazzurri proseguono il pressing per il centrocampista del Real Madrid, che, all'...

Calciomercato Inter- Vrsaljko e il ‘caso Modric’ : “è un mio amico e non è giusto ne parli io” : Il neo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko non si sbilancia sul ‘caso Modric’: le parole del croato in conferenza stampa “Deciderà quello che vuole, non è giusto ne parli io”. Il neo acquisto dell’Inter, Sime Vrsaljko, non si sbilancia sull’ormai sempre più difficile arrivo in nerazzurro di Luka Modric, suo compagno nella Nazionale croata. “Luka è un mio amico e ho rispetto per lui per cui non ...