Calciomercato | Balotelli | il presidente del Nizza spiega perché è rimasto

Calciomercato - il Marsiglia accelera per Balotelli : già recapitata l’offerta al Nizza : L’avventura in Ligue 1 potrebbe proseguire per Balotelli, l’attaccante italiano è infatti vicino al trasferimento al Marsiglia Dopo essere stato vicino al ritorno in Italia, Mario Balotelli si prepara a lasciare il Nizza per trasferirsi al Marsiglia. Il mercato in Francia chiude il prossimo 31 agosto, quindi c’è tempo per definire l’operazione. Il club allenato da Garcia ha presentato un’offerta di cinque ...

Calciomercato - il Marsiglia si avvicina a Balotelli : programmato incontro col Nizza per chiudere : Balotelli-Nizza: l'addio è sempre più vicino. L'attaccante azzurro, a ormai poco dal termine del Calciomercato, è pronto a salutare il club della Costa Azzurra, da cui la separazione sembra ormai ...

Calciomercato Nizza - Vieira : 'Balotelli vuole andare via - il club farà di tutto per accontentarlo' : Il futuro di Mario Balotelli resta ancora tutto da decifrare, ma una cosa è certa: non sarà al Nizza . Dopo le dure parole di Vieira arrivate all'inizio del ritiro pre-campionato, l'attaccante ...

Calciomercato Napoli – Balotelli strizza l’occhio ai tifosi sui social : “chiedete a De Laurentiis se…” : Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli: ‘SuperMario’ risponde alle domande dei fan su Instagram su un suo possibile arrivo in maglia azzurra e tira in ballo De Laurentiis Fra i tanti nomi circolati per le big di Serie A, nessuna sembra essersi realmente interessata a Mario Balotelli. In rotta col Nizza, ‘SuperMario’ è alla costante ricerca di una sistemazione di livello, che gli permetta di giocare l’Europa e soprattutto mostrare le ...

Calciomercato Bologna - spunta l'ipotesi Balotelli : Bologna - Il Bologna , che dopo essersi assicurato il giovane difensore emergente Corbo , preso dalla Spezia , pensa a Mario Balotelli , proposto dal suo agente Mino Raiola, che assiste anche il ...

Calciomercato Parma - affari con Raiola : Balotelli o Kean : Parma - Il Parma prova a chiudere per Grassi con il Napoli: previsto un nuovo incontro tra le parti nelle prossime ore. Intanto c'è stato un incontro tra il ds Faggiano e Mino Raiola : all'ordine del ...

Calciomercato Parma - si pensa al colpo Balotelli : tutti i dettagli dell’operazione : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Parma - si pensa al colpo Balotelli : tutti i dettagli dell’operazione : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato - Balotelli ha manifestato l’intenzione di lasciare il Nizza : Ancora incerto il futuro dell’attaccante Mario Balotelli. Il calciatore ha manifestato l’intenzione di lasciare il Nizza, secondo quanto riporta l’Equipe l’entourage di SuperMario sta trattando la cessione con il Marsiglia, il costo del cartellino è di almeno 10 milioni di euro. Con la maglia del Nizza 51 presenze e 33 reti fra Ligue 1 e Coppa di Francia e non è da escludere un possibile ritorno in Italia. LEGGI ...

Calciomercato Bologna - Fenucci svela un retroscena a sorpresa su Balotelli : Calciomercato Bologna – Il futuro dell’attaccante Mario Balotelli è ancora tutto da decidere, nel frattempo l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci svela un importante retroscena su SuperMario: “A Mario ci abbiamo pensato, – ha affermato – qualche secondo e prima del Nizza, ma l’ingaggio era fuori portata. Non c’è stata nessuna trattativa ma è indubbio che Mario sia un talento ...

Calciomercato : Balotelli vicino al Marsiglia - pensando alla Nazionale : Supermario Balotelli e il Marsiglia studiano come dirsi sì, ma il matrimonio non è ancora stato siglato. La trattativa entra nel vivo e il "menage" viene gestito da Raiola, da Montecarlo dove, in ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Balotelli - proposta choc dalla Cina : offerti 30 milioni a stagione : Mario Balotelli è ancora in attesa: il suo futuro è pronto a decidersi. L'attaccante della Nazionale è destinato a lasciare il Nizza in questa finestra di Calciomercato, per cominciare una nuova ...

Calciomercato - offerta mostruosa dalla Cina per Balotelli : Contratto da 30 milioni di euro a stagione: Super Mario dice no . p> Calciomercato Balotelli Cina/ La Cina tenta Mario Balotelli : come riferito da 'Sky Sport', un club cinese ha offerto all'attaccante italiano un contratto da 30 milioni di euro. Una cifra esagerata che però Super Mario ha deciso di rifiutare. Per non perdere il posto in Nazionale, ...