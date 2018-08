Calciomercato | Antonelli | «L' Empoli mi ha voluto di più»

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...