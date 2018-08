Calcio | la squadra simbolo della destra ebraica apre ai giocatori arabi

Calciomercato Torino - il rush finale è pazzesco : ecco come cambia la squadra di Mazzarri [FOTO] : Calciomercato Torino – Da Flop a Top. Il Calciomercato del Torino cambia pelle nelle ultime ore ed il presidente Cairo piazza due colpi veramente clamorosi che completano la rosa, arrivano il centrocampista Soriano e l’attaccante Zaza. Adesso Mazzarri può tentare l’assalto all’Europa League, il presidente Cairo ha regalato al tecnico gli uomini perfetti per il modulo 3-5-2, la coppia d’attacco formata da Zaza ...

S. Maria delle Mole (Calcio - Prom.) : Mosciatti - “Sta nascendo una squadra interessante” : Roma – L’ultimo colpo di mercato “over” in ordine di tempo è stato quello del forte difensore Porcacchia. Ma in precedenza in casa Santa Maria delle Mole erano arrivati altri squilli eccellenti come quelli di Spaziani, Petroccia, Guidi e Barbaria, oltre alle conferme di elementi importanti del vecchio gruppo come Empoli, Massullo, Gatta, Cesari, Puddu, Tabacchi (che deve ancora smaltire un brutto infortunio), Angeli, Marchetti e Borrelli. ...

Foggia - testa di mucca e proiettile di kalashnikov lasciati davanti alla casa dell’ex patron della squadra di Calcio : La testa di una mucca scuoiata che perdeva sangue, con un proiettile di kalashnikov conficcato al suo interno, lasciata davanti al portone della sua abitazione, nel cuore di Foggia: è il macabro messaggio intimidatorio rivolto all’imprenditore Foggiano Tullio Capobianco, 62 anni, ex presidente del Foggia calcio. Si tratta della seconda minaccia in due mesi: il 9 giugno scorso, infatti, fu incendiato il portone della stessa abitazione ...

Calcio in tv - da Leotta a Maldini ecco la squadra Dazn : Fra Calcio e intrattenimento, si apre una stagione 'entusiasmante' per Diletta Leotta, bionda catanese, che compirà 27 anni il 16 agosto, due giorni prima dell'esordio su Dazn, dove condurrà le ...

FantaCalcio 2018-2019 : quote asta e consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse : CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL Fantacalcio Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le Possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro. ATALANTA L’inizio ufficiale non è stato ...

FantaCalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...