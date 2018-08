Calcio | Europa League | andata playoff | Atalanta-Copenaghen 0-0

Calcio - Europa League 2018-2019 : l’Atalanta ospita il Copenaghen in un match molto duro : Neanche il tempo di salutare la prima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A di Calcio che l‘Atalanta, impegnata nel Monday Night, già si lancia verso l’Europa League. Terzo appuntamento per quanto riguarda la banda di Gian Piero Gasperini, il primo davvero di rilievo: i nerazzurri ospitano infatti a Reggio Emilia il Copenaghen nella gara d’andata dello spareggio playoff. Una sfida già fondamentale per quanto riguarda ...

Calciomercato - spesa record da 1.2 miliardi in Serie A : Premier più vicina. Juve la più spendacciona d'Europa : La chiusura anticipata del mercato in Italia rispetto agli anni passati ha cambiato le dinamiche dei trasferimenti, ma non certo la portata in termini economici. La crescita delle spese effettuate in ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Atalanta-Hapoel Haifa 2-0. Tra la Dea a la fase a gironi resta solo il Copenhagen : L’Atalanta si impone 2-0 a Reggio Emilia sulla squadra israeliana dell’Hapoel Haifa, bissando il 4-1 dell’andata, ed ora si trova a 180′ dalla fase a gironi di Europa League: tra la Dea e la seconda competizione europea per club ci sono soltanto i danesi del Copenhagen, che hanno eliminato i bulgari del CSKA Sofia. Andata il 23 ancora a Reggio Emilia, ritorno il 30 in Danimarca. Dopo la larga vittoria dell’andata il ...

Scandalo nel Calcio italiano - caos penalizzazioni e ripescaggi : “brutta pagina per lo sport - porteremo la vicenda all’attenzione dell’Europa” : “La decisione del TFN di fissare l’udienza per il caso Chievo Verona per il 12 settembre, rappresenta l’ennesima pagina negativa del calcio italiano. A parti inverse il Crotone sarebbe retrocesso e il Chievo avrebbe preso il suo posto. Il pugno di ferro usato verso Avellino e Bari, la pervicacia con cui si difendono le posizione del Chievo a danno del Crotone, danno l’idea di una lega sempre più nordista. porteremo il ...

Calciomercato 2018 - la data di chiusura della finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

Calcio - Qualificazioni Europa League : Atalanta-Sarajevo 2-2. La Dea si giocherà tutto al ritorno : Reggio Emilia non fa sorridere l’Atalanta: la Dea non va oltre il 2-2 nella gara di andata del secondo turno delle Qualificazioni all’Europa League di Calcio 2018-2019. Giovedì prossimo la formazione bergamasca dovrà vincere in Bosnia o cercare il pareggio con tre o più reti. Primo tempo tutto di marca atalantina: all’11’ Toloi porta in vantaggio gli uomini di Gasperini. Cross dalla destra di Gomez, Masiello fa sponda nel ...

Grande Calcio in tv nella notte Juve - Roma e Milan - giovedì sera poi Europa League : ... Roma e Milan nell'International Champions Cup 2018, competizione che mette di fronte 18 tra i club più forti del mondo. Si tratta ufficialmente ancora di amichevoli, ma trattandosi di confronti fra ...

Calciomercato : l’effetto Cristiano Ronaldo in Italia e in Europa : Cristiano Ronaldo non ha ancora messo piede in campo eppure continua a far parlare di sé. La Juventus si sta rendendo rapidamente conto di come i soldi spesi per il campione portoghese stiano rapidamente tornando indietro e degli enormi ricavi prodotti grazie a CR7. L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri ha scatenato anche la ‘concorrenza’ e sia in Italia che in Europa sono molte le società che vogliono ...

Calciomercato Milan - il post social di Bonucci fa luce sul suo futuro : “Europa League? Ci siamo ripresi ciò che era nostro” : Il Tas di Losanna riammette il Milan in Europa League, il tweet di Bonucci allontana ogni dubbio di mercato: il capitano sembra convinto di restare Nel pomeriggio di oggi il Tas di Losanna ha ribaltato la sentenza UEFA che aveva escluso il Milan dalle coppe: nella prossima stagione, i rossoneri giocheranno l’Europa League. Tramite il suo profilo Twitter, Leonardo Bonucci ha subito twittato un messaggio che non lascia spazio ad alcun ...

Calcio - il Tas accoglie il ricorso del Milan. I rossoneri giocheranno in Europa League : Buone notizie per tutti i tifosi rossoneri: il Tas ha accolto il ricorso presentato dal Milan, che potrà quindi partecipare all’Europa League 2018/2019. Il Tribunale di Losanna ha annullato la decisione dell’Uefa, che aveva punito il Milan per non aver rispettato il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, con la conseguente esclusione per un anno dalle competizioni europee. Determinante in questa decisione è stata l’uscita di ...

Calcio - Europa sconfigge Sudamerica : Francia e Belgio in semifinale : Ora ne abbiamo la certezza: comunque vadano a finire i match di domani, il tabellone delle semifinali di questo Mondiale 2018 sarà interamente composto da Nazionali europee. Con il Sudamerica, rappresentato da Uruguay e Brasile, sconfitto su tutti i fronti dal Calcio del nostro Continente quest’oggi. Nel pomeriggio, la Francia ha sconfitto l’Uruguay privo di Cavani per 2-0: a segno due giocatori accomunati dalla stessa sede del loro club di ...

Calciomercato Fiorentina : Milenkovic seguito da mezza Europa - : Possiamo comunque dire di aver giocato bene questa Coppa del Mondo, e ora ci stiamo preparando per la Nations League. Ringraziamo i nostri tifosi per il supporto, erano tutti con noi. Come mi sono ...

Fiorentina - Calciomercato da Europa League : in arrivo due colpi da novanta! : Fiorentina alle prese con diverse trattative importanti che potranno rinforzare la rosa di Pioli in vista della prossima stagione La Fiorentina è pronta a scatenarsi sul mercato. La politica societaria è chiara, puntare su calciatori giovani ma di grande qualità, quest’anno la famiglia Della Valle ha deciso di fare uno sforzo in più anche dal punto di vista economico. Il motivo? Il probabile ripescaggio in Europa League, dati i ben ...