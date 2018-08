Calabria | tragedia delle Gole del Raganello | in centinaia per l’ultimo saluto alla guida

Calabria - tragedia del Raganello : scatta il sequestro dell’area. “Allerta meteo ignorata” : La Procura di Castrovillari ha deciso di porre sotto sequestro probatorio l'area delle Gole del Raganello, a Cosenza, dove lunedì scorso la piena del torrente ha provocato la morte di 10 persone. Nel mirino dei pm ben 4 Comuni: oltre a quello di Civita, anche San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara e Francavilla, sul cui territorio ricade il percorso sotto accusa: "Ma la tragedia si poteva evitare"Continua a leggere

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Tansi : sindaci “senza strumenti per fronteggiare le emergenze” : “L’evento drammatico che ha causato i 10 morti del Torrente Raganello ha inferto uno dei dolori piu’ lancinanti alla mia esistenza e dato un senso ancor piu’ profondo alla passione a cui dedico gran parte della mia vita, la protezione civile”: lo scrive in una lettera aperta ai sindaci calabresi il direttore della Protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi, in riferimento alla Tragedia delle Gole del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - guida alpina : “Caos assoluto nel mondo delle attività outdoor” : In merito alla recente Tragedia verificatasi in Calabria, nelle Gole del Raganello, Cesare Cesa Bianchi, presidente del Collegio nazionale delle guide alpine italiane, ha dichiarato: “Nel mondo delle attivita’ outdoor vige da tempo il caos piu’ assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, e’ ora di fare qualcosa“. “Nessuna guida alpina faceva parte ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : la bimba al Gemelli in condizioni stabili - la prognosi resta riservata : La bambina di 9 anni, coinvolta nella Tragedia della piena del Raganello in Calabria, è ricoverata presso il reparto di terapia intensiva pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs: la piccola, è stato reso noto, ha trascorso la notte in condizioni stabili, in costante supporto respiratorio meccanico, e “la prognosi resta riservata“. L'articolo Tragedia nelle Gole del ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : “C’era allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : Civita sconvolta tenta di tornare alla normalità : La comunità di Civita, nel Cosentino, è ancora sconvolta dalla Tragedia consumatasi lunedì scorso nelle Gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 persone: si tenta di tornare alla normalità, nel giorno in cui è previsto il sopralluogo del Capo della Protezione civile nazionale, le cui dichiarazioni sull’allerta gialla “ignorata” hanno innescato polemiche. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: Civita ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : Soccorso Alpino - “intervento in uno scenario apocalittico” : Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, dai primi momenti, “è intervenuto per portare Soccorso in uno scenario apocalittico, lavorando 22 ore in modo ininterrotto con squadre provenienti da tutta la Calabria e dopo qualche ora anche dalle regioni limitrofe, Basilicata, Puglia, Campania, Umbria, per un totale di 50 uomini il primo giorno e 65 il secondo“: lo spiega una nota, in merito alla tragedia verificatasi lunedì nelle Gole ...

Calabria - morti nelle Gole del Raganello : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. Allerta gialla ignorata” : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’Allerta gialla che e’ stata ignorata: l’Allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e’ particolarmente predisposta“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno. Il Capo della Protezione civile si e’ detto convinto della ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : mamma campana lascia bimbi di 11 e 9 anni : Avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 26 agosto Maria Immacolata Marrazzo, la donna di Torre del Greco (Napoli) deceduta nella piena del Riganello nel Pollino. La donna era avvocato, come avvocato è il marito, Giovanni Sarnataro, sfuggito alla tragedia e ora ricoverato insieme ai due figli minorenni (hanno 11 e 9 anni) in codice giallo in un ospedale della zona. La famiglia si trovava in Calabria per le vacanze estive, vacanze che stava ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Tre allerte meteo - il pericolo era chiaro. Si è rischiato” : “Di allerta meteo non ce n’era stata una ma tre: tutte di codice giallo che in questa zona significa ‘serio pericolo'”. Il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, è al lavoro su un’inchiesta, quella della tragedia del Raganello, che ha tutti i presupposti per essere lunga e complessa. Quel che è apparso chiaro fin da ieri è che il grave rischio, in quell’area meravigliosa che attraversa per 18 ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Presto una piattaforma nazionale meteo” : Il Dipartimento della Protezione civile sta lavorando per la costituzione di una piattaforma nazionale di allerta meteo in raccordo con le Regioni: lo ha annunciato il capo Dipartimento, Angelo Borrelli, facendo intendere che la struttura servirebbe anche ad informare i cittadini per scongiurare tragedie come quelle del torrente Raganello. “Ne ho parlato con il presidente del Consiglio – ha aggiunto – ed e’ uno dei ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Diversi giorni per togliere i detriti : Nuova riunione oggi al centro di coordinamento soccorsi nella prefettura di Genova sul crollo di ponte Morandi: i Vigili del Fuoco hanno riferito che la definitiva liberazione del greto del Polcevera dai detriti richiedera’ ancora alcuni giorni, indispensabili a consentire il completamento delle perizie. In base alle previsioni meteo non sono attese, almeno fino al 23 agosto, precipitazioni tali da determinare situazioni di ...

Pollino - tragedia nelle Gole del Raganello : domani Borrelli in Calabria : domani il capo della protezione civile Angelo Borrelli sarà in Calabria, a Civita, per un sopralluogo in quelle Gole del Parco nazionale del Pollino inondate dalla piena del Raganello che ha travolto 44 escursionisti, e 10 sono morti. Incontrerà i soccorritori e le istituzioni per fare il punto della situazione a anche per riflettere. Perché come Borrelli da Ischia, in occasione dell’anniversario del terremoto che ha colpito ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : 44 coinvolti - fra loro 10 vittime : “Abbiamo complessivamente 44 persone coinvolte. Ventitre’ sono state salvate per opera dei vigili del fuoco in particolare (e devo ringraziarli fino in fondo), senza riportare ferite significative. Undici sono feriti e quindi ricoverati, e ahime’ 10 ci hanno lasciato”. Cosi’ a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, facendo un bilancio delle persone coinvolte dalla piena di un torrente a seguito delle ...