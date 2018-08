Calabria | emergenza maltempo | interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della miache in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione deidiche genera incomprensione di lettura da parte dei comuni». Parole dure e una posizione netta quella del senatore Marco Siclari che ha annunciato un’per avere dal ministro Costa risposte che vadano verso una direzione chiara: prevenzione. «Siamo stanchi di dover assistere solo alla gestione delle emergenze. I Comuni con le risorse risicate che hanno a disposizione non possono essere ...