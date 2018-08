Cagnotto | ' mi allenerò per Tokyo 2020'

Tania Cagnotto : “Stuzzicata dal rientro - un anno per divertirmi. Non ho niente da perdere. Mi allenerò e valuterò” : Tania Cagnotto sta seriamente meditando un possibile ritorno agonistico. L’ex Campionessa del Mondo dal metro e medagliata alle Olimpiadi di Rio 2016 è sempre più tentata da un possibile come-back, in coppia con Francesca Dallapè per riformare un duo storico che ha vinto l’argento a cinque cerchi, due argenti iridati e ben otto titoli europei. La mamma di Maya lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport: ...