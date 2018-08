Bufera in Liga | possibile sciopero dei calciatori

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018)sul piede di guerra dopo le novità proposte dal presidente Tebas, novità che non vanno affatto giù aiLaè appena iniziata, ma già è nel caos. Dalla riunione dei capitani dei club è venuta fuori l'ipotesi di unodopo le idee presentate da Tebas per la prossimaspagnola. "I giocatori non vogliono andare a giocare negli Stati Uniti". David Aganzo, presidente dell'Associazione deispagnoli (AFE), ha risposto a Tebas, il quale vuole portare alcune gare dellaoltre Oceano, situazione che ainon piace affatto. "Cercheremo di evitare loin ogni modo, ma se necessario siamo pronti ad andare fino in fondo", ha dichiarato Aganzo promettendo battaglia.