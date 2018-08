Brexit | Londra prepara manuale per imprese se salta accordo

Brexit - trovato accordo per accelerare i negoziati. Ma Ue avverte Londra : 'Basta scaricabarile'" : Per la partnership del dopo Brexit, i negoziati sono 'più avanzati su politica estera e sicurezza che sugli aspetti economici', ha spiegato Barnier. Secondo il britannico Raab, nei negoziati '...

Brexit : Londra sfodera il "Piano B" in caso di "no deal" : Brexit sotto i riflettori, mentre oggi 21 agosto è previsto l'incontro bilaterale tra Gran Bretagna e Unione europea per cercare di trovare un'intesa sull'uscita di Londra dall'Ue. Un'ipotesi quella ...

L'offerta di Londra : ai cittadini Ue diritto di restare anche in caso di hard Brexit : Londra - I cittadini di Paesi Ue residenti da tempo in Gran Bretagna avranno il diritto di restare anche se Londra non raggiungerà un'intesa con Bruxelles. Il Governo britannico è pronto a fare un'...

Miliardario inglese pro Brexit tradisce Londra e va a Monaco : Manila Alfano «Il Regno Unito funzionerà benissimo anche fuori dall'Europa». Jim Ratcliffe, Miliardario inglese tifosissimo della Brexit, non ha dubbi. E per sicurezza si è tirato fuori anche lui. Via ...

Hsbc lascia Londra e sceglie Parigi : un altro trasloco per Brexit : ... ma si limita a parlare di 'riorganizzazione' per continuare a servire al meglio i clienti 'in un contesto di evoluzione politica e regolamentare in Europa'. La sede di Londra perde dunque il ...

Brexit - che cosa succede se Londra e la Ue divorziano senza accordo : A meno di 250 giorni dalla Brexit - e mentre la finanza, oggi con Deutsche Bank - già trasloca da Londra, c’è un’unica certezza sul tavolo delle trattative: l’assenza di un patto per il divorzio della Gran Bretagna dall’Unione europea. Si rischia così di degenerare in uno scenario più ostico di qualsiasi hard Brexit: un divorzio no-deal, una scissione senza tutele reciproche. Ecco i possibili scenari ...

Brexit, Ue: "Londra rispetti nostra volontà di controllare confini"

Brexit - tutti i dubbi dell'Ue sul libro bianco di Londra : BRUXELLES , Dal nostro corrispondente, - Tra le pressioni degli uni e le frenate degli altri, il negoziato sull'uscita del Regno Unito dall'Unione

Brexit - SCONTRO UE-LONDRA/ Ultime notizie : Barnier - "accordo entro dicembre o 'No Deal'" : BREXIT, Ue avvisa: "Pronti anche a nessun accordo". In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa).

Londra si prepara a un secondo referendum sulla Brexit : È sempre più probabile che il parlamento rifiuterà ogni accordo con Bruxelles. Quindi governo e opposizione dovranno decidere come e se portare avanti il piano di uscita dall’Unione europea. Leggi

L'Opera del mendicante - dalla Londra del '700 ai bassifondi della Brexit : C'è un titolo-leggenda nel teatro italiano, uno dei più citati spettacoli di Giorgio Strehler, "L'Opera da tre soldi", che il grande regista allestì due volte – spesso al centro di aspre polemiche teatrali - al Piccolo Teatro di Milano. La prima volta, affidandola negli anni Cinquanta a due grandi attori, come Milly e Tino Carraro; la seconda, vent'anni dopo, a due assi della canzone come Milva e Domenico Modugno.Due ...

L’Europa delle startup dipende da Londra. Cosa succede con la Brexit? : con il 52% delle preferenze al referendum del 23 giugno. La vittoria del fronte sostenuto da Nigel Farage costringe Cameron alle dimissioni: al suo posto come primo ministro arriva Theresa May (Foto: NurPhoto/Getty Images) Che il Regno Unito sia il Paese europeo più startup friendly è Cosa nota. In questo senso, non stupiscono i dati raccolti da Mind the Bridge e startup Europe Partnership sul numero di scaleup europee. In cinque settori – ...

TRUMP-MAY - ACCORDO POST-Brexit E PROTESTE A LONDRA/ Ultime notizie video - "baby pallone gonfiato" in cielo : Trump vs May: "Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio". Poi fa marcia indietro: "La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : "ottime relazioni con UK"/ Londra - video : 'tattica' Usa sulla Brexit : Trump vs May: "Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio". Poi fa marcia indietro: "La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra