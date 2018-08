Brasile | investimento milionari in ricerche in Antartide

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il ministero brasiliano della Scienza (Mctic) e il Consiglio nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico (CNPq) hanno lanciato un invito a presentare proposte di attivita’ di ricerca alle quali destinare piu’ di 18 milioni di real (circa 3,8 milioni di euro) nell’ambito del Programma antartico brasiliano (Proantar). Lo riporta l’agenzia di stampa Agencia Brasil. I progetti potranno essere presentati fino all’8 ottobre 2018. Il risultato finale sara’ annunciato il 30 novembre di quest’anno. Il denaro sara’ utilizzato per finanziare la ricerca in diversi ambiti, tra i quali il ruolo della criosfera nel sistema Terra e le interazioni con il Sud America e i cambiamenti climatici. Leriguarderanno anche la biocomplessita’ degli ecosistemi antartici, la geodinamica e la storia geologica dell’, la ...