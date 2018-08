Boxe – A Roma sarà assegnato il titolo Mediterraneo Wbc Superwelter e

sportfair

: ?? Mediterraneo WBC SWelter ?? Bevilacqua vs Trenel ?? Italiano Medi ?? Geografo vs Boezio ??Roma ?? 22 Settembre ??? Stad… - FedPugilistica : ?? Mediterraneo WBC SWelter ?? Bevilacqua vs Trenel ?? Italiano Medi ?? Geografo vs Boezio ??Roma ?? 22 Settembre ??? Stad… - InfoSughi : @fenodf @mimlep @mlollobrigida È da un giornalista cresciuto a pane, boxe, AS Roma e Franco Sensi ci aspettiamo 1ua… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Allo Stadio Nicola Pietrangeli al Foro Italico in viale dei Gladiatori asaranno assegnati importanti titoli Il 22 settembre a(la sede è ancora da definire ndr) la Bbt, in collaborazione con la Asd Campagnano, darà vita a una grande serata dicon in programma due match con titoli in palio: ilWbcBevilacqua-Trenel e ilitaliano medi Geografo-Boezio (l’evento avrà luogo presso lo Stadio Nicola Pietrangeli al Foro Italico in viale dei Gladiatori a). (Spr/AdnKronos)L'articolo– AilWbce SPORTFAIR.