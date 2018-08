: #Borse Ue poco mosse, Milano Mib -0,05% - CyberNewsH24 : #Borse Ue poco mosse, Milano Mib -0,05% - TelevideoRai101 : Borse Ue poco mosse, Milano Mib -0,05% - continimarco : Borse poco mosse con il nuovo round di dazi Usa-Cina -

Avvio di sedutamosso per leEuropee che mantengono un atteggiamento di cautela rispetto agli sviluppi della guerra commerciale tra Usa e Cina sui dazi. Francoforte cede lo 0,15%, Parigi avanza dello 0,03%, mentre Londra sale dello 0,05%. Piazza Affari apre con il Mib a -0,05% e l'All Share a -0,01%. Lo spread Btp-Bund tedeschi apre sotto 270 punti a quota 269,dopo aver chiuso ieri in rialzo a 272 punti.Euro in calo sul dollaro a 1,1558.Greggio in leggero calo, il Brent quota 74,58$ al barile(Di giovedì 23 agosto 2018)