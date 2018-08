Borsa | Milano apre debole | -0 | 05%

Borsa Milano poco mossa - Atlantia debole - bene Salini - Tenaris : Non arrivano spunti dallo spread Btp-Bund, che fluttua poco sotto quota 270, in un mercato che attende la fine del periodo estivo per valutare la politica fiscale del governo. ** Alle 9,15 l'indice ...

Borsa Milano fiacca con Unicredit e Tim : ANSA, - Milano, 23 AGO - Piazza Affari poco mossa dopo i primi scambi con il Ftse Mib che oscilla attorno alla parità , -0,02%, . Sul listino principale arrancano Banca Generali , -0,85%, e Tim , -0,...

ANSA, - Milano, 23 AGO - Avvio debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,05% a 20.689 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 20.500 punti (23 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di mantenersi sopra quota 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:28:00 GMT)

Borsa Milano chiude negativa con banche - male auto - ma balzo... : Teme che la politica fiscale del nuovo governo, meno attenta alla disciplina fiscale, inneschi reazioni negative degli investitori sulle attività italiane. ** L'indice FTSE Mib , l'AllShare chiudono ...

Borsa : Milano maglia nera in Europa : Milano, 22 AGO - Piazza Affari , -0,4%, maglia nera in Europa dopo le nuove minacce di Donald Trump sui dazi alle auto prodotte nell'Ue. Ad appesantire il listino le perdite del settore ...

Borsa Milano debole. Giù Pirelli e Atlantia - peggiora lo Spread : Chiusura in lieve calo per Piazza Affari in un'Europa senza direzione. Non aiuta l'andamento incerto di Wall Street, dove gravano le attese per i Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 4% - Atlantia a -3 - 81% (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Pirelli a -7 - 2% - Atlantia a -3 - 2% (22 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:48:00 GMT)

ANSA, - Milano, 22 AGO - Riacquistano smalto le principali borse europee a metà seduta, dopo una sbandata a seguito delle nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che hanno fanno girare