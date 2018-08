BORSA ITALIANA OGGI Milano news | Piazza Affari prova a tenere i 20 500 punti 23 agosto

BORSA ITALIANA - in crescita il controvalore degli scambi del 22/08/2018 : Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,74 miliardi di euro, in rialzo del 6,03% rispetto ai precedenti 1,64 ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2% - Poste Italiane a -1 - 6% - 22 agosto 2018 - : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Azioni FCA e morte di Marchionne : da allora -12% su BORSA ITALIANA - perchè è meglio la prudenza : Gli obiettivi da raggiungere sono chiari ma il contesto generale è oramai in costante evoluzione proprio a causa delle tensioni commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo. Ci sono poi delle ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 44% - Saipem a +6 - 97% (21 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca di raggiungere quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - brilla Fca su onda dialogo Usa-Cina (20 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:11:00 GMT)