Borrelli | Molise anche scosse più forti

Terremoto Molise - Borrelli : “Ci può essere una scossa più forte - regoliamoci di conseguenza” : “C’e’ il Terremoto , il Terremoto non e’ prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che e’ aumentata la probabilita’ che ci possa essere una scossa ancora piu’ forte , regoliamoci di conseguenza. Questo e’ il messaggio che deve passare“: lo ha dichiarato oggi il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli , presente a Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il ...

Terremoto oggi a Bagnolo - sisma M3.9 Reggio Emilia/ Ultime notizie Molise : Borrelli “non escluse scosse forti” : Terremoto in Emiliia e Molise , aggiornamento sequenza sismica dell'Ingv e Ultime scosse : sisma M 3.9 a Bagnolo in piena. La terra continua a tremare anche a Campobasso.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Borrelli in Molise per la conta dei danni : "Non si escludono altre scosse. La macchina dell'emergenza ha funzionato". Bocche cucite sul ... : durato circa due ore il primo incontro tra il vertice nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il governatore Donato Toma e il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Presenti anche l' ...