Boldrini sulla nave Diciotti | Salvini è forte solo con i deboli

blogo

: RT @valy_s: Dopo #Martina, #Faraone e gli altri #PD, anche la #Boldrini sulla nave #Diciotti con guanti e calzari.. Il porto di #Catania st… - _whenom_ : RT @valy_s: Dopo #Martina, #Faraone e gli altri #PD, anche la #Boldrini sulla nave #Diciotti con guanti e calzari.. Il porto di #Catania st… - GenerazioneID : #Boldrini è salita sulla #Diciotti, ma ai funerali di #Genova non si è vista. Per lei la vita dei #migranti vale pi… - charly_sola : RT @Luciaespositos: Boldrini sale sulla Diciotti... A Genova non è andata a dare l'estremo saluto ai morti italiani. Gli italiani non merit… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) L'ex Presidente della Camera e oggi parlamentare di Liberi e Uguali Lauraoggi è statache è ancora ferma a Catania, carica di migranti, dopo chei minorenni hanno avuto l'ok per sbarcare, ieri sera. Intervistata da Rainews 24 Lauraha raccontato che cosa ha vistodella Guardia Costiera.:"Ho visto un comandante e un equipaggio straordinari che stanno lavorando con professionalità e umanità. Poi ho visto donne, giovani, uomini molto provati, gente che ha passato di tutto, dopo anni di detenzione in luoghi orrendi in Libia, dove si pratica sistematicamente la tortura, gente che non sa cosa accadrà e non sa perché è ancora ferma lì. Sono otto giorni che il ministrotiene ostaggio queste persone, l'equipaggio e i migranti. Lui ècon i. Noi stiamo perdendo credibilità agli occhi del mondo. I flussi migratori non si ...