Blitz dei Carabinieri a Pianella | giovane arrestato con oltre 200 gr di sostanze

abruzzo24ore.tv

: RT @globalistIT: Ma scusate, loro non erano quelli de 'la mafia mi fa schifo'? Allora minacciare i blitz sotto casa dei giudici come la chi… - robires : RT @globalistIT: Ma scusate, loro non erano quelli de 'la mafia mi fa schifo'? Allora minacciare i blitz sotto casa dei giudici come la chi… - 000120o : RT @globalistIT: Ma scusate, loro non erano quelli de 'la mafia mi fa schifo'? Allora minacciare i blitz sotto casa dei giudici come la chi… - lella_50 : RT @globalistIT: Ma scusate, loro non erano quelli de 'la mafia mi fa schifo'? Allora minacciare i blitz sotto casa dei giudici come la chi… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Chieti - Nel pomeriggio di ieri, idella Stazione dihanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio distupefacenti, E.P., 30enne originario di San Severo ma domiciliato in, già segnalato per analoghi reati. I militari, a seguito di un’accurata attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che il, domiciliato a casa di un suo parente - tra l’altro quest’ultimo già sottoposto agli arresti domiciliari - potesse detenere sostanza stupefacente e così, nelle prime ore del pomeriggio, hanno deciso di intervenire procedendo a perquisizione domiciliare d’iniziativa. Le informazioni raccolte dagli operanti si sono poi rivelate corrette: di fatti, una volta giunti sul posto, hanno notato che il prevenuto, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una busta in plastica, ove all’interno ...