Big Bang Theory chiude dopo 12 anni | addio alla sitcom americana per gli appassionati di

“The Big Bang Theory” finirà nel 2019 : "La fine di Big Bang Theory si avvicina. Farò tesoro della mia 'Big Bang family' fino alla fine dei miei giorni". Queste le parole commosse del produttore Bill Prady, a proposito della prossima chiusura dell'amatissima serie, che avverrà nel 2019. La notizia è stata annunciata da Warner Bros. Television e CBS, le società che producono e trasmettono la serie."L'unica cosa di cui il cast ha discusso a proposito della ...

The Big Bang Theory chiude col 2019. Ed è tutta colpa di Sheldon : L’annuncio è arrivato ieri senza troppe spiegazioni: la CBS ha deciso che con la stagione 12 The Big Bang Theory concluderà il suo lungo cammino. A consolazione, all’infausto comunicato si aggiunge la promessa di un’ultima serie di episodi e un finale che consegnerà la sitcom alla storia “con un’epica chiusura”. Dodici ore dopo, inizia a circolare la voce che il probabile responsabile di tutto questo sia il ...

The Big Bang Theory : la dodicesima sarà l’ultima stagione. Colpa di Sheldon? : The Big Bang Theory 11 (season finale) La fine sta per essere scritta. Era il settembre 2007 quando sugli schermi americani di CBS debuttava, quasi in sordina, la sitcom che avrebbe segnato gli anni avvenire della tv a stelle e strisce. E ora, dopo dodici anni, è arrivato il momento di dire addio a The Big Bang Theory. La dodicesima stagione, in partenza il prossimo 24 settembre per poi concludersi a maggio 2019, sarà l’ultima. Con un ...

The Big Bang Theory chiude dopo la dodicesima stagione/ “Chiusura creativamente epica!” - i record della serie : The Big Bang Theory chiude con la dodicesima stagione, ecco le parole dei produttori e il comunicato stampa ufficiale di Warner Bros, CBS e l'ideatore Chuck Lorre.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:35:00 GMT)

The Big Bang Theory - la fine : È difficile capire quando è il momento di dire basta ed è coraggioso farlo soprattutto se le cose vanno bene. E i produttori di The Big Bang Theory hanno compreso che il momento era arrivato e hanno annunciato: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, in onda negli stati uniti dal 24 settembre, sarà l’ultima. Warner Bros. Television, CBS e l’ideatore Chuck Lorre hanno fatto sapere, “Saremo sempre grati ai nostri fan per il ...

The Big Bang Theory - anche il "no" di Jim Parsons dietro la decisione di chiudere la serie : "Non crediamo che la prossima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima": così, ad inizio mese, diceva Kelly Kahl, la presidente della sezione Intrattenimento della Cbs. Ieri, però, è arrivato un "E invece..." che ha cambiato le carte in tavola. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, la dodicesima stagione della sit-com, in partenza negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà l'ultima.Un annuncio che non rivela risentimenti o divergenze ...

The Big Bang Theory terminerà con la dodicesima stagione : L’ipotesi su una possibile e imminente conclusione di The Big Bang Theory circolava ormai da tempo ma molti, soprattutto i manager della Cbs, canale per cui la serie è un vero e proprio blockbuster, speravano in un prolungamento. Invece in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale grazie a un comunicato congiunto della Warner Bros, studio che la produce, e del creatore Chuck Lorre: la dodicesima stagione delle avventure di Sheldon ...

«The Big Bang Theory» : la prossima stagione sarà l’ultima : La CBS ci ha provato, ha tentato in tutti i modi di aprire uno spiraglio per una tredicesima stagione. «Ci sono delle trattative con la Warner Bros», aveva dichiarato Kelly Kahl, capo dell’intrattenimento del network, durante il Television Critics Association Press Tour, ma non c’è stato nulla da fare. L’ultimo ciclo di episodi, al via in America il 24 settembre, sarà la fine di Big Bang Theory, la serie cult dedicata agli ...

“The Big Bang Theory” finirà nel 2019 : Non è stata rinnovata e terminerà con la 12ª stagione, dopo 279 episodi The post “The Big Bang Theory” finirà nel 2019 appeared first on Il Post.

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione : annunciato il finale epico : The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e […] L'articolo The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale ...

The Big Bang Theory chiude - la dodicesima stagione sarà l'ultima : Adesso è ufficiale: The Big Bang Theory finirà a maggio del 2019 (probabilmente) quando negli USA andrà in onda l'ultimo episodio della dodicesima stagione della storica serie tv comedy.L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato congiunto di Warner Bros. Television, che produce la serie, CBS, che la trasmette, e Chuck Lorre che l'ha ideata: Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto a The Big Bang Theory nell'arco ...

The Big Bang Theory cancellata - la dodicesima stagione sarà l’ultima : Sheldon avrà un figlio? : The Big Bang Theory cancellata. Il momento tanto temuto è arrivato e, dopo 12 anni insieme, il finale della serie è ormai vicino. L'annuncio è ufficiale e arriva dai piani alti della rete e dallo stesso papà della serie che rilancia con una promessa:"Un finale epico" questo è quello che Chuck Lorre ha promesso ai fan poco fa annunciando la chiusura della serie proprio con la stagione attualmente in produzione e che da settembre andrà in onda ...

The Big Bang Theory 11 - su Infinity va di scena il matrimonio dell’anno : Il finale della decima stagione aveva sorpreso non poco i fan di The Big Bang Theory. Sheldon (Jim Parsons) aveva chiesto ad Amy (Mayim Bialik) di diventare la sua sposa. La risposta, con il più classico degli espedienti narrativi, arriva nell’undicesima stagione, disponibile su Infinity a partire dal 17 agosto. In queste puntate, accolte con il consueto entusiasmo dal pubblico di mezzo mondo, non ci si prepara solamente al matrimonio più atteso ...

Apre il set di The Big Bang Theory 12 : le prime foto con Penny - Leonard e Amy : Una foto di rito annuncia l'inizio delle riprese di The Big Bang Theory 12. Ad aprire le danze è stata Kaley Cuoco con uno scatto dal set che la ritrae insieme a Johnny Galecki; la neo sposa ha raggiunto i suoi colleghi dopo essersi ripresa dall'intervento alla spalla, effettuato durante la luna di miele. La foto con Penny e Leonard nel loro appartamento offre un primo sguardo all'arredamento. Alcuni fan hanno notato diversi cambiamenti, come ...