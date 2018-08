BENJI E FEDE Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza | amore a gonfie vele! Foto

Battiti Live a Melfi su Italia1 il 23 agosto con Irama - BENJI e Fede - Alessio Bernabei e gli altri ospiti : Battiti Live a Melfi su Italia1 con tanti ospiti. La kermesse organizzata dal gruppo Norba torna su Mediaset con il penultimo appuntamento della manifestazione, che si terrà il 30 agosto con l'appuntamento di Bari. Tanti i nomi degli artisti che saliranno sul palco della tappa di Melfi, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i tanti anche Irama, reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi che ha vinto e nel ...

Svelati gli ospiti di Festival Show a Trieste il 1° settembre - da Il Volo a The Kolors e BENJI e Fede : Gli ospiti di Festival Show a Trieste sono finalmente ufficiali. Il palco della manifestazione è pronto ad accogliere l'atto conclusivo della kermesse con una serie di ospiti attesissimi, a cominciare da Il Volo che sono già stati annunciati come ospiti speciali della finalissima del 1° settembre. I tre artisti sono in procinto di tornare con un progetto del tutto nuovo con il quale festeggeranno i primi 10 anni di carriera, con la promessa ...

Paola di Benedetto e Federico di BENJI&Fede - escono allo scoperto su Instagram : Paola Di Benedetto e Federico Rossi escono allo scoperto su Instagram. Dopo gossip, smentite e silenzi, la nuova coppia dell’estate ha deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole. L’ex Madre Natura e il cantante modenese sono innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. Già qualche settimana fa la Di Benedetto e Federico Rossi erano stati paparazzati in atteggiamenti intimi per le strade di Milano, ma ora arriva la conferma ...

Dark Polo Gang a Riccione : i prossimi ospiti di Deejay On Stage da BENJI e Fede a Irama e The Kolors : La Dark Polo Gang a Riccione arriverà stasera, mercoledì 8 agosto. Il gruppo trap si esibirà in occasione del nuovo appuntamento con Deejay On Stage, in Piazzale Roma, dalle ore 21.00. Radio Deejay è a Riccione è rimarrà in Piazzale Roma fino al prossimo 24 agosto. Il Deejay On Stage viene confermato anche quest'anno e prevede le esibizioni di alcuni degli artisti più seguiti del momento, italiani ed internazionali, solisti e band, in ...

Silvia Provvedi e Benjamin Mascolo - il chitarrista del duo BENJI e Fede - insieme a Formentera : Mentre l'ex di Corona ironizza sulla vicenda, Benji prende le distanze sui social: "Tenetemi lontano dal trash”.

Silvia Provvedi bacia BENJI di BENJI e Fede e dimentica Corona?/ Lei chiarisce : "Ci vogliamo bene da 10 anni" : Silvia Provvedi dimentica Fabrizio corona con Benji del duo Benji e Fedez? Il settimanale Spy lancia lo scoop: "si sono baciati sotto gli occhi di tutti".(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Fabrizio Corona visto con Eleonora Pedron - Silvia Provvedi consolata da BENJI (senza Fede) : Non s’è ancora ‘raffreddata’ la notizia della rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi che l’ex re dei paparazzi viene già avvistato in compagnia di altre donne. Nella fattispecie, l’ex marito di Nina Moric è stato pizzicato insieme a Eleonora Pedron, al momento teoricamente fidanzatissima con l’inviato de Le iene Nicolò De Devitiis, l’ex miss Italia che è stata anche la compagna di Max Biaggi. Nel ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di BENJI e Fede insieme a Santorini : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede sono in vacanza insieme a Santorini Nessuna foto pubblicata insieme, ma dai loro post e dalle loro storie su Instagram è più che chiaro che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in vacanza insieme. Santorini è una delle mete più ambite dell’estate ed […] L'articolo Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede insieme a Santorini proviene da Gossip e Tv.

Il programma di Deejay On Stage a Riccione e tutti gli ospiti da BENJI e Fede a Irama - Alvaro Soler e The Kolors : Oggi è stato comunicato il programma completo di Deejay On Stage a Riccione, ad agosto. Gli eventi, organizzati da Radio Deejay, prevedono le esibizioni di alcuni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati del momento. Tra i presenti, Benji e Fede ed Irama ma anche Ermal Meta, Elodie Di Patrizi e Michele Bravi. Il programma completo della nuova edizione di Deejay On Stage è stato annunciato attraverso i social network di Radio ...

Moscow Mule di BENJI e Fede anche in versione acustica : audio e testo del nuovo singolo : Moscow Mule di Benji e Fede è da oggi disponibile anche in una nuova versione acustica. Su Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Amazon e Tim Music è disponibile per l'ascolto e per l'acquisto la nuova versione acustica del singolo estivo del duo modenese. Moscow Mule di Benji e Fede è stata rilasciata lo scorso maggio in radio mentre è disponibile negli store digitali dallo scorso marzo, con l'album Siamo solo noise, l'ultimo progetto ...

BENJI e Fede a Sanremo 2019? Arriva la risposta del duo su una possibile partecipazione : Benji e Fede a Sanremo 2019? Il duo modenese sembra avere le idee chiare in merito a una possibile partecipazione a una delle prossime manifestazioni, con una risposta che Arriva in occasione della loro presenza a Giffoni Film Festival nel giorno di apertura della kermesse dedicata al cinema. I due teen idol hanno dato le loro motivazioni e, per il momento, non appaiono intenzionati a solcare le travi del Teatro Ariston nel prossimo futuro. ...