Ben Affleck sta male L’ex moglie lo porta in rehab | la storia con l' ex coniglietta non

Ben Affleck e Lindsay Shookus si sono lasciati : Dopo oltre un anno d'amore, Ben Affleck arebbe tornato single. E' infatti finita la storia tra il 46enne divo due volte premio Oscar e Lindsay Shookus, produttrice del "Saturday Night Live".Un mese fa, a San Juan, Porto Rico, le ultime foto di coppia, per quella che possiamo definire la loro 'ultima vacanza' insieme. I due, secondo quanto riportato da una fonte, hanno provato in tutti i modi a 'farla funzionare', per poi doversi arrendere ...

Shauna Sexton - la veterinaria (playmate) che ha conquistato Ben Affleck : Shauna Sexton, 22 anni, tecnico veterinario e playmate a tempo perso, all’improvviso, si è trovata su tutte le riviste di gossip. Il motivo? È stata beccata più volte in compagnia di Ben Affleck, si dice anche il 15 agosto, giorno del 46esimo compleanno dell’attore. Come si saranno incontrati? Forse nello studio veterinario in cui lavora? Stanno davvero insieme? Lui tace, lei mantiene sui social lo status di single, di sicuro escono ...

Ben Affleck - tradisce la compagna con una coniglietta di Playboy? : I pettegolezzi su Ben Affleck non si affievoliscono, in queste giornate di fine agosto. Spuntano nuove indiscrezioni in merito alla vita privata del nuovo Batman cinematografico. In procinto a ...

Ben Affleck - che cosa stai combinando? : Jennifer Garner vorrebbe dare a Ben Affleck un periodo in più prima di formalizzare il divorzio, per aiutarlo a uscire definitivamente dai suoi problemi di alcol. «Divorzierò da lui quando sarà sobrio», ha dichiarato di recente, ma l’attore al momento avrebbe ben altri pensieri, lontani anni luce dalle aule di tribunale. Avvistato per tre volte in una settimana in auto con la modella di Playboy Shauna Sexton, avrebbe detto addio a Lindsay ...

La moglie di Ben Affleck : euro Divorzierò da lui quando sarà sobrio euro : Sono trascorsi ben tre anni dal momento in cui J ennifer Garner , indimenticata per il suo ruolo in 'Alias' , ha deciso di chiudere la sua relazione con il marito Ben Affleck, dopo dieci anni di amore ...

La moglie di Ben Affleck : "Divorzierò da lui quando sarà sobrio" : Sono trascorsi ben tre anni dal momento in cui J ennifer Garner , indimenticata per il suo ruolo in 'Alias' , ha deciso di chiudere la sua relazione con il marito Ben Affleck, dopo dieci anni di amore ...

Ben Affleck e Matt Damon di nuovo assieme a 20 anni da Will Hunting Genio Ribelle : Sono passati esattamente vent’anni da quando Ben Affleck e Matt Damon vinsero il Golden Globe e poi l’Oscar alla migliore sceneggiatura per Will Hunting – Genio Ribelle (diretto da Gus Van Sant). Quale anniversario migliore per rimettersi al lavoro insieme, su un nuovo progetto cinematografico? Stavolta l’idea è di portare sul grande schermo una storia vera del 2001, ovvero una truffa subita da McDonald’s. Un ex ...

BOUNCE/ Su La5 il film con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow (oggi - 8 agosto 2018) : BOUNCE, il film drammatico in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, alla regia Don Roos. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:08:00 GMT)

Jennifer Garner non vuole la fidanzata di Ben Affleck nella vita dei loro figli : Jennifer Garner e l’ex marito Ben Affleck hanno lavorato duramente per rimanere «co-genitori» nonostante non fossero più coppia. Dal giugno 2015, che doveva essere la data del decimo anniversario ma che è diventata quella dell’addio, gli ex coniugi hanno attraversato alti e bassi, alimentando nei periodi migliori la speranza dell’happy ending. Che poi non è arrivato, anzi il divorzio è stato finalizzato nell’aprile 2017. Per il bene ...

Se Ben Affleck dice davvero addio - chi sarà il nuovo Batman? : I rumors sono stati confermati: sarà Joaquin Phoenix il protagonista di Joker, film interamente dedicato a uno dei villain più inquietanti (e anche amati) del mondo DC Comics. Verranno raccontate le sue origini e infatti la narrazione sarà ambientata a Gotham City negli anni’80. Il regista Todd Phillips ha dichiarato che questo spin-off inaugurerà un nuovo ciclo più cupo e introspettivo rispetto al franchise principale, dove si continuerà ...

Ben Affleck e Lindsay Shookus - è già famiglia : Con la ex Jennifer Garner i rapporti sono più che ottimi, e non mancano le dichiarazioni di stima reciproche, ma ormai il cuore di Ben Affleck è tutto da un’altra parte. E con Lindsay Shookus, 38enne produttrice del Saturday Night Live, l’amore va a gonfie vele. Le ultime foto li ritraggono durante una passeggiata fuori Los Angeles, insieme ai lori due cani e ai genitori di lei, Christine e Robert. Con le due coppie anche Maddie, la ...