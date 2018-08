Bellaria Igea Marina Veleggiando verso ' Luce sul mare' Ore intense trascorse assieme

Bellaria Igea Marina : ragazzo di 19 anni aggredisce un coetaneo durante una rissa : I carabinieri di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, hanno fermato nella notte un giovane italiano di 19 anni di famiglia magrebina, residente in zona e di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per lesioni personali. Il giovane uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma all'esterno di un locale notturno intento ad aggredire un suo coetaneo per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo è stato tradotto presso ...