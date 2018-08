Battiti Live a Melfi su Italia1 il 23 agosto con Irama | Benji e Fede | Alessio Bernabei e

optimaitalia

(Di giovedì 23 agosto 2018)sucon tanti ospiti. La kermesse organizzata dal gruppo Norba torna su Mediaset con il penultimo appuntamento della manifestazione, che si terrà il 30con l'appuntamento di Bari. Tanti i nomi degli artisti che saliranno sul palco della tappa di, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i tanti anche, reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi che ha vinto e nel quale ha presentato Nera, brano con il quale ha affrontato l'airplay radiofonico facendo ballare tutta l'Italia. Nel cast anche, che ha rilasciato un singolo in giugno con l'intento di anticipare il nuovo disco di inediti che rilascerà a settembre e del quale ha già annunciato il titolo, deciso in Senza filtri. La data è quella del 7 settembre.La musica dell'estate di Radionorbacontinua con Luca Carboni, in ...