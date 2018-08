BATTITI LIVE 2018 | MELFI Cantanti e diretta 23 Agosto | Annalisa | io come Mina? È

BENJI E FEDE/ Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza : amore a gonfie vele! Foto ( BATTITI LIVE 2018) : BENJI e FEDE , il pubblico continua ad adorare il duo che torna sul palcoscenico. Chi pensava di vedere un lento declino finita la sorpresa della novità si sbagliava. (Battiti Live )(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:00:00 GMT)

IRAMA/ "Partirò per la Finlandia per finire di scrivere il mio nuovo disco" ( BATTITI LIVE 2018) : IRAMA , l'artista sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista artistico. Il suo nuovo album "Plume" infatti è il più venduto nel nostro paese. (Battiti Live )(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:38:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 - Melfi/ Cantanti e diretta 23 Agosto : Riki e Annalisa - Cristiano Malgioglio special guest : Battiti Live 2018 , Melfi : Cantanti e diretta 23 Agosto . Ospiti: Luca Carboni, Benji e Fede, Annalisa , Irama e Cristiano Malgioglio come special guest ...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:16:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 - Melfi/ Cantanti e diretta : penultima puntata prima del gran finale a Taranto (23 agosto) : Battiti Live 2018 , Melfi : Cantanti e diretta 23 agosto. Ospiti: Luca Carboni, Benji e Fede, Annalisa, Irama e Cristiano Malgioglio come special guest...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:56:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 - MELFI / Cantanti e diretta 23 Agosto : il dietro le quinte tra Gregoraci e Palmieri : BATTITI LIVE 2018 , MELFI : Cantanti e diretta 23 Agosto . Ospiti: Luca Carboni, Benji e Fede, Annalisa, Irama e Cristiano Malgioglio come special guest...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Irama/ "Siete la mia energia!" e il suo nuovo album "Plume" è il più venduto in Italia ( BATTITI LIVE 2018) : Irama , l'artista sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista artistico. Il suo nuovo album "Plume" infatti è il più venduto nel nostro paese. (Battiti Live )(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Luca Carboni/ Video - "Una grande festa" sta per cominciare a Melfi ( BATTITI LIVE 2018) : Luca Carboni , il grande cantante emiliano è tornato al successo con la sua nuova canzone "Una grande festa" nell'album Sputnik e che ha vinto il Disco d'oro. (Battiti Live )(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:43:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 quarta puntata : cantanti e scaletta 23 agosto : Battiti Live 2018 quartapuntata. Continuano gli appuntamenti in tv su Italia 1 con il Festival di Radionorba che ha fatto risuonare di musica le piazze di Puglia e Basilicata. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della quarta serata il 23 agosto 2018. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Battiti Live 2018 quarta puntata: cantanti e ...