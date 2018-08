Basta schiavi

vanityfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 23 di «Vanity Fair», in edicola fino al 29 agosto. Il 23 agosto è la Giornata Onu contro latù: l’evento, nato per ricordare la ribellione, nel 1791, di migliaia di africani venduti comein America, oggi assume un nuovo significato. Si incarna, per esempio, nei trafficanti di migranti, nel caporalato o negli sfruttatori di bambini, costretti a lavori forzati per produrre varie merci. Insieme, però, cresce anche la denuncia internazionale La campagna. Per scovare nuove forme ditù modernafarsi un giro per strada, in Italia come all’estero. Nel Regno Unito un rapporto ha svelato che uno dei settori più colpiti è quello della bellezza, dalle estetiste alle parrucchiere, seguito dall’edilizia. Da qui l’iniziativa della University of Hull (Yorkshire, Inghilterra) di realizzare scatole di cartone a grandezza umana con ...