Basket | non si scherza con l’azzurro Il rifiuto di Gallinari e le ragioni di Sacchetti

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket - Belinelli non andrà in Nazionale : Marco Belinelli, di comune accordo con la federBasket, ha deciso di non partecipare alle partite di qualificazione al Mondiale contro Polonia e Ungheria in programma il 14 e il 17 settembre. Il 32enne ...

Basket : Pianigiani - Milano non arretrerà : ANSA, - Milano, 20 AGO - "L'Olimpia non arretrerà di un centimetro contro nessuno". Questa è la promessa che Simone Pianigiani, alla seconda stagione da allenatore all'AX Armani, fa al pubblico di ...

Basket - Europei Under 16 maschili : l’Italia batte l’Olanda ed evita di giocare le partite per non scendere in Division B : Agli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), l’Italia, dopo aver perso in modo netto due partite su tre nel suo girone e gli ottavi contro la Croazia, è riuscita a togliersi da acque che potevano diventare pericolose: battendo l’Olanda per 80-45 in una partita mai in discussione, gli azzurri si sono guadagnati in automatico la permanenza nella Division A per la categoria, evitando di giocare le partite dal 13° ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Basket - Danilo Gallinari tuona contro coach Sacchetti e non ha tutti i torti… : Danilo Gallinari furente contro Sacchetti dopo alcune dichiarazioni pesanti del coach della Nazionale italiana nei suoi confronti Danilo Gallinari non ci sta e sbotta contro il coach della Nazionale Sacchetti (reo d’aver rilasciato un’intervista non proprio conciliante), riferendosi però educatamente ed elegantemente al suo interlocutore, il presidente della federazione italiana Petrucci. “Caro Presidente dr. Gianni ...

Basket - Nazionale è gelo tra Sacchetti e Gallinari 'Il suo approccio non mi è piaciuto' : GRONINGEN - E' gelo tra Meo Sacchetti e Danilo Gallinari. Il ct azzurro, alla vigilia dell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni mondiali contro l'Olanda , ore 18, , smentisce, di fatto, ...

Basket - Meo Sacchetti smentisce Gallinari : “Non mi ha dato disponibilità - credevo ci tenesse all’Italia”. Polemica in Nazionale : Infiamma il caso Danilo Gallinari alla vigilia di Italia-Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Nei giorni scorsi, infatti, il giocatore aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva dichiarato che sarebbe stato disponibile per giocare con la Nazionale le due partite di settembre e che non era riuscito a presentarsi al raduno estivo a causa dei problemi fisici che hanno compromesso la ...

Basket - Gallinari vuole la Nazionale ma c’è un intoppo non da poco : Danilo Gallinari e la Nazionale, una querelle destinata a durare sino al mese di settembre quando ci saranno le nuove convocazioni di Sacchetti Danilo Gallinari è ancora alle prese con il problema alla mano che ha pesantemente condizionato la sua annata ai Clippers. Il cestista azzurro vorrebbe tornare in Nazionale, ma la sua franchigia si oppone, come rivelato alla Gazzetta dello sport: “Purtroppo dovrò saltare queste due gare con ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Brian Sacchetti “Bella reazione - mancata lucidità nel finale”. Awudu Abass “Non siamo stati continui per 40 minuti” : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni al Mondiale 2019. La Croazia si impone a Trieste per 78-72. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brian Sacchetti. Il giocatore della Germani Brescia ha parlato di cosa è mancato agli azzurri in un finale di partita che per poco non ha premiato la nostra nazionale: “Sicuramente abbiamo pagato lo sforzo per rientrare in partita dopo il loro break nel terzo ...

Non solo calcio a 5 e Basket : a La Piazza 2018 anche tornei di playstation e calcio balilla : Non solo calcio a 5 e basket, ma anche giochi, animazioni e spettacoli per un fine settimana all'insegna dello sport, nel cuore del centro storico di Aosta: il Trofeo Città di Aosta è cresciuto, diventando 'La Piazza', per un'edizione speciale, a 360 gradi, ...

Basket - Meo Sacchetti : 'Chi non dà disponibilità all'azzurro - stia a casa'. Esclusioni eccellenti verso i Mondiali 2019? : E' il ct Meo Sacchetti , attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagire Esclusioni eccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato ...