Basket | Meo Sacchetti | “L’Italia andrà al Mondiale anche senza Gallinari | l’azzurro

Basket - Italia sperimentale : Meo Sacchetti convoca 16 giocatori per un raduno a Treviso e un torneo a Vicenza : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Meo Sacchetti ha convocato per la fine di luglio 16 giocatori che andranno a far parte della Nazionale sperimentale, che sosterrà un raduno alla Ghirada di Treviso alla fine di luglio e un torneo a Vicenza all’inizio di agosto. Sono stati chiamati da Sacchetti i seguenti giocatori: Nicola Akele, Davide Alviti, Riccardo Bolpin, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Niccolò De ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

Basket - Meo Sacchetti e l’elogio di Nico Mannion : “Ragazzo dall’elevata fisicità - vediamo la reazione in partita” : Questo è il grande giorno di Nico Mannion che a soli 17 anni farà il proprio debutto con la Nazionale maggiore. L’Italia sembra avere trovato un nuovo fenomeno che nel pomeriggio vestirà l’azzurro per affrontare l’Olanda in un match determinante per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Si punta su di lui per il futuro di questo gruppo, potrebbe davvero diventare un faro nelle prossime stagioni e farci sognare. Il suo ...

Basket - Meo Sacchetti smentisce Gallinari : “Non mi ha dato disponibilità - credevo ci tenesse all’Italia”. Polemica in Nazionale : Infiamma il caso Danilo Gallinari alla vigilia di Italia-Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Nei giorni scorsi, infatti, il giocatore aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva dichiarato che sarebbe stato disponibile per giocare con la Nazionale le due partite di settembre e che non era riuscito a presentarsi al raduno estivo a causa dei problemi fisici che hanno compromesso la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Potevamo fare un 30% in più. Dovevamo leggere meglio il metro arbitrale” : Dopo la sconfitta contro la Croazia, la prima della sua gestione, Meo Sacchetti è stato intervistato da Sky Sport. Il CT azzurro si è soffermato sulla gara della sua squadra e su alcune decisioni arbitrali: “Noi potevamo fare meglio sicuramente. Loro è logico che sono sicuramente giocatori da prendere con le molle. A partire da sotto canestro questi hanno una doppia dimensione e poi Bogdanovic ha creato molti problemi, anche perchè con le ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia : Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’ItalBasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella ...

Basket - Meo Sacchetti : 'Chi non dà disponibilità all'azzurro - stia a casa'. Esclusioni eccellenti verso i Mondiali 2019? : E' il ct Meo Sacchetti , attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagire Esclusioni eccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato ...