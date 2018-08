Basket | Kobe Bryant compie 40 anni Da Rieti ai cinque anelli NBA | l’uomo che aveva

oasport

(Di giovedì 23 agosto 2018) 40, di cui 20 passati in una maglia gialloviola.passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dearball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella diè una parabola che è partita dalle nostre parti. Sì, dall’Italia. Anzi, per la precisione da, quellache pochiprimaammirato le gesta dell’amatissimo Willie Sojourner (che il destino s’è voluto portar via in un incidente stradale proprio in terra reatina). Era il 1984 e alla Sebastiani arrivò Joe, dalla rispettata carriera NBA tra Philadelphia, San Diego (oggi LA Clippers) e Houston. Assieme a Joe, arrivò ...