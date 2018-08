Barca alla deriva | continuano le ricerche del velista | quattro giorni avvolti dal mistero

DICIOTTI - SBarcaTI 27 MINORI DALLA NAVE/ Ultime notizie - proc. Agrigento : 'a bordo malati di scabbia' : NAVE DICIOTTI a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla NAVE, Saviano attacca Ministro 'sequestro di stato'.

La Spezia - si tuffa dalla Barca e si ferisce con l’elica : rischia amputazione della gamba : Il grave incidente nelle acque al largo dell'isola del Tino, nel Mar Ligure, all'estremità occidentale del Golfo della Spezia. Un medico di Parma di ventinove anni si sarebbe tuffato quando la barca era ancora in movimento e così avrebbe riportato la semiamputazione di una gamba, una grave ferita all'addome e a un braccio.Continua a leggere

SBarcati i minori dalla nave Diciotti : Palermo, 23 ago., Adnkronos, - Sono stati Sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sBarcare in Italia i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Maltempo : imBarcazione alla deriva al largo di Lignano Sabbiadoro (Udine) - soccorsi 3 diportisti : Tre diportisti sono stati soccorsi nella notte al largo di Lignano Sabbiadoro (Udine): la loro imbarcazione era stata danneggiata ed era andata alla deriva a causa del Maltempo. A lanciare l’allarme, nel pomeriggio, è stata la sorella di una delle persone a bordo: difficili le comunicazioni con i diportisti sia per la distanza dalla costa sia per la mancanza a bordo di una radio VHF. Verso mezzanotte il natante è stato localizzato a sud di ...

Migranti dalla Turchia su una Barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

SBarcati in Calabria 72 migranti dalla Turchia. In Libia Aquarius ne salva 141 : Sono arrivati sulle nostre coste su una barca a vela e sono di origine curda, irachena e afghana. La nave della ong, tornata attiva nel Mediterraneo probabilmente si dirigerà verso la Spagna -

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su una Barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25

Come in un film - l’attacco improvviso del predatore alla Barca dei ricercatori. La scena ripresa in un video : Il video, pubblicato su Facebook dall’organizzazione Atlantic White Shark Conservancy, è stato girato in a bordo della nave da ricerca John J. King II, che si trovava al largo di Cape Code in Massachusetts. All’improvviso uno squalo bianco salta fuori dall’acqua e arriva quasi a sfiorare i piedi del ricercatore Greg Skomal L'articolo Come in un film, l’attacco improvviso del predatore alla barca dei ricercatori. La scena ...

Venezia - incidente motoscafo-Barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie : ragazzi alla guida non erano ubriachi : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Amalfi. Motore di imBarcazione in avaria : 7 persone salvate dalla Guardia Costiera : Nel pomeriggio di oggi, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno è stata impegnata nel coordinamento di un'attività di soccorso, al largo di Amalfi, a favore di un'imbarcazione a ...