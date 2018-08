“Bagno di sangue” Al-Baghdadi è vivo | torna il terrore nel mondo L’annuncio in un audio

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il ‘’ èto. Oggi un uomo ha accoltellato e ucciso almeno due persone a Trappes, un paese alla periferia ovest di Parigi: l’aggressione è avvenuta intorno alle 10 in una strada pubblica. Il bilancio finale è di due morti e un ferito grave. La polizia ha fatto sapere di avere neutralizzato e ucciso l’aggressore. Le due persone uccise sono la madre e la sorella dell’aggressore. Si tratta di una zona, quella dove è avvenuta la brutale aggressione, nota per i suoi alti tassi di povertà e criminalità. Secondo una fonte di sicurezza citata da Agence France-Presse, si stima che negli anni scorsi 50 dei suoi abitanti siano andati a combattere per lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Trappes, infatti, ha una popolazione di circa 30.000 abitanti e fa parte dei quartieri periferici della grande area parigina.Solo a breve distanza dalla ricca area di Versailles, sede del ...