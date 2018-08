Azioni Amazon | progetti di live recorder TV per cercare nuovi spunti

Amazon - come fa i soldi il colosso di Bezos e la nuova concorrenza a banche e assicurAzioni : L’ultima trimestrale da record del colosso guidato da Jeff Bezos permette di capirne meglio il modello di business: l’utile operativo è arrivato a 3 miliardi di dollari non (solo) grazie al commercio elettronico bensì alla spinta dei servizi di cloud computing. Amazon da tempo diversifica l’attività; ad esempio sta allargando i suoi servizi finanziari per ampliare la base clienti. Fino all’ultima frontiera: il ...

Non solo Amazon Prime Day - oggi oltre 80 applicAzioni gratis o in sconto : Anche se l'attenzione degli appassionati è puntata sulle offerte dell'Amazon Prime Day, sul Play Store ci sono numerose interessanti proposte, con app e giochi gratis o in sconto. L'articolo Non solo Amazon Prime Day, oggi oltre 80 applicazioni gratis o in sconto proviene da TuttoAndroid.