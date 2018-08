Autostrade | contro le proroghe alle concessioni abbiamo sempre combattuto con l’Unione

ATLANTIA/ Le tre carte del Governo per riprendere il controllo di Autostrade : ATLANTIA va all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. Salvini risponde alla società che controlla Auostrade per l'Italia: non hanno capito gravità situazione(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:46:00 GMT)

Ponte Morandi - si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi incontro Toti-Autostrade : Il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del Ponte, Fincantieri afferma: siamo in grado di ricostruirlo -

Si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi l'incontro Toti-Autostrade : Ieri il sequestro degli atti nelle sedi di Autostrade, ma il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 iscritti sul registro degli indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Genova - incontro Regione-Autostrade per abbattere ponte Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:03:00 GMT)

Notizie del giorno : Diciotti e scontro Autostrade-Governo : Notizie del giorno: anche la procura di Agrigento indaga sulla vicenda della nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti, ancorata da tre giorni al porto di Catania con a bordo i 177 migranti. Proseguono le schermaglie politiche e amministrative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: ministero delle Infrastrutture e Autostrade si rimbalzano la responsabilità di chi dovesse accertarsi delle condizioni del viadotto crollato. Notizie del ...

I tre modi in cui lo Stato potrebbe riprendere il controllo di Autostrade : Da un lato la revoca della concessione ad Autostrade, dall'altro una revisione complessiva del sistema delle concessioni volta a difendere l'interesse pubblico. Dopo il disastro del Ponte Morandi , ...

Rimini - quattro 'governatori' contro nazionalizzazione Autostrade : Anche il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, al Meeting critica l'ipotesi nazionalizzazione: "Sarebbe una sconfitta della politica, Stato e Regioni devono essere arbitri e non giocatori e ...

Autostrade - la 'rete nascosta' dei Benetton sull'Italia : cosa controlla e quanto guadagna : C'è una variegata rete nascosta dietro la galassia delle controllate da Atlantia, che a sua volta detiene la maggioranza di Autostrade per l'Italia, quindi la concessione dallo Stato di oltre 2 mila ...

Autostrade : La “rete nascosta” dei Benetton sull’Italia : cosa controlla e quanto guadagna : Autostrade: La “rete nascosta” dei Benetton sull’Italia: cosa controlla e quanto guadagna C’è una variegata rete nascosta dietro la galassia… L'articolo Autostrade: La “rete nascosta” dei Benetton sull’Italia: cosa controlla e quanto guadagna proviene da Essere-Informati.it.

L’ipotesi Cdp per controllare la maggioranza di Autostrade : L’intervento della Cdp per rilevare da Atlantia il controllo di Autostrade, anche lasciando in minoranza la holding dei Benetton. A spingere per questa soluzione sarebbero prevalentemente i Cinque Stelle e il premier Giuseppe Conte, anche se ancora la valutazione sulla sua fattibilità è ancora in una fase preliminare. ...

Genova - Autostrade conferma il piano da 500 milioni ma resta lo scontro con il governo : Un piano per Genova da mezzo miliardo per supportare le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire il ponte in 8 mesi. Autostrade per l'Italia ribadisce e formalizza gli impegni ...

Genova - Autostrade conferma il piano da 500 milioni ma resta lo scontro con il governo : Un piano per Genova da mezzo miliardo per supportare le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire il ponte in 8 mesi. Autostrade per l'Italia ribadisce e formalizza gli impegni ...

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)