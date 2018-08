Autostrade - Atlantia potrebbe abbandonare la rete italiana

ATLANTIA/ Salvini contrario a nazionalizzazione Autostrade : la concessione va però rivista : ATLANTIA va all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. Salvini risponde alla società che controlla Auostrade per l'Italia: non hanno capito gravità situazione(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:32:00 GMT)

Autostrade - le difficoltà di Atlantia scuotono anche la Spagna : A leggere la storia della holding Atlantia, viene da chiedersi se per la famiglia trevigiana della moda il settore abbigliamento sia soltanto un ramo secondario d’impresa, un’attività in perdita tenuta su quasi per questione di cuore. Atlantia è il colosso che rende miliardi, un gigante delle infrastrutture con i piedi piantati in Europa, in Asia (India) e in Sud America, capace di controllare cinque aeroporti internazionali (Fiumicino e ...

Autostrade - iniziato CdA Atlantia. Spunta ipotesi intervento CDP : L'ipotesi di intervento di CDP però non sarebbe affatto gradita al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e sarebbe già stata bollata come "senza fondamento" dal Ministero di Via XX Settembre, che ...

In corso Cda di Autostrade - domani tocca ad Atlantia : Dal Consiglio di Amministrazione potrebbero uscire decisioni importanti dopo il disastro di Genova. Diversi i punti su cui concentrarsi: la lettera di revoca della concessione da parte del governo è ...

Atlantia-Autostrade rimbalza e spinge su la Borsa : Elliott e Cerberus sarebbero ancora molto interessati al mondo degli NPL italiani. Salgono anche UnipolSai , +1,7%, e Generali , +1%,. Da segnalare anche lo sprint di Ferrari , +1,7%,.

