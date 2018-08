Autobus in fiamme a Dragona | è il 20simo mezzo Atac bruciato nel 2018

Un altro Autobus in fiamme a Roma : dall'inizio del 2018 i casi sono 19 - : Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l'ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l'8 ...

Un altro Autobus in fiamme a Roma : dall’inizio del 2018 i casi sono 19 : Un altro autobus in fiamme a Roma: dall’inizio del 2018 i casi sono 19 Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l’ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l’8 maggio alle 10 in via del Tritone. Ecco tutti i casi ...

Roma - paura a Tor Vergata : in fiamme un altro Autobus Atac : Ancora un bus in fiamme a Roma. L'autobus 046 ha preso fuoco lungo via di Carcaricola, a Tor Vergata. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri. Le ragioni dell'incendio, fa sapere l'Atac, sono in ...

Ancora un Autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus dell'Atac ha preso fuoco a Roma. Questa volta è successo vicino all'Università Sapienza, in via Regina Elena. Lo fanno sapere i vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra per spegnere l'incendio che era partito dalla parte posteriore del mezzo. Prima del loro arrivo il personale dell'Atac aveva iniziato a domare le fiamme - con non si sono propagate nelle altre parti del mezzo - con estintori e polvere. ...

Milano - Autobus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO : Milano, autobus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO Il mezzo è fermo in via Violi, a lato strada, e un'alta colonna di fumo nero e di fuliggine avvolge i palazzi e si estende fino al piazzale della stazione. Non risultano feriti Parole chiave: ...