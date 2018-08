quattroruote

: Arriva il quattro cilindri sull'#Audi A7 Sportback: un 2.0 TDI con tecnologia mild hybrid e potenza di 204 CV. Ora… - quattroruote : Arriva il quattro cilindri sull'#Audi A7 Sportback: un 2.0 TDI con tecnologia mild hybrid e potenza di 204 CV. Ora… - dinoadduci : Audi A7 Sportback - In gamma le versioni mild hybrid 40 TDI e 45 TDI - DriveAndRideIT : Audi A7 Sportback Motori con tecnologia mild-hybrid (MHEV). Prezzi a partire da 62.600 euro #Audi #AudiA7Sportback… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) La coupé a quattro porte dell, l'A7, monta per la prima volta anche un quattro cilindri, abbinato alla tecnologia. Al sei cilindri 50 TDI da 286 CV si affiancano infatti laltro V6 della 45 TDI, da 231 CV, e appunto il "quattro" della 40 TDI, da 204 CV e 400 Nm di coppia. Prestazioni interessanti anche per questa sorta di "entry level", che assicura uno 0-100 km/h in 8,3 secondi e velocità massima di 245 allora. A differenza del 3.0 TDI, che è abbinato al tiptronic a 8 rapporti, il 2.0 TDI si avvale del cambio a doppia frizione S tronic, a sette marce. Inoltre la quattro cilindri è abbinata alla sola trazione anteriore. Il prezzo della nuova versione partirà da 62.600 euro, mentre la45 TDI 3.0 quattro tiptronic costa 69.900 euro.