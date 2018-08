Attacco con coltello | un morto e 2 feriti vicino a Parigi

Parigi - Attacco con il coltello : ?una vittima e due feriti gravi : Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone in un sobborgo di Parigi. Nell'attacco una persona è morta e due sono rimaste ferite. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'Ile de France. L'aggressore dopo l'accoltellamento si è barricato in un edificio per poi essere "neutralizzato" dalla polizia che l'ha ucciso. Secondo le testimonianze l'assalitore prima di colpire le sue vittime avrebbe urlato ...

Francia - Attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...

Crollo ponte - Atlantia va al contrAttacco : Il consiglio di amministrazione della società che controlla Autostrade, annuncia una valutazione degli effetti delle esternazioni dei politici sulla società, per tutelare mercato e risparmiatori -

Lo scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrAttacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz

Turning Tables - nuovo Attacco contro il kernel di Windows : Peggio ancora, l'attacco prende di mira una funzionalità usata anche dagli altri sistemi operativi e può quindi " in teoria " interessare anche macOS e il mondo Linux. Il bersaglio degli analisti di ...

MotoGp - Valentino Rossi contro Yamaha : Attacco "al veleno" : Alta tensione prima di Silverstone: "Per me è molto importante capire se Yamaha vuole vincere, ma è anche fondamentale...

NBA – Il racconto shock di Kevin Love : “ho avuto un Attacco di panico orribile - pensavo di avere un infarto e…” : Kevin Love è tornato a parlare dei suoi frequenti attacchi di panico: il cestista dei Cavs ha svelato un brutto episodio accadutogli in passato Kevin Love aveva già parlato in passato delle sue violente crisi di panico, ma ogni volta che il cestista dei Cavs torna a parlare dell’argomento le sue parole fanno venire i brividi. Intervistato a NBC Today, l’ex Minnesota Timberwolves ha parlato nuovamente dei suoi attacchi di ...

Genova - FI va all'Attacco "C'è conflitto di interessi ?Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno potrebbe essere Bruno Santoro che come rilevato da l'Espresso in passato aveva svolto alcune prestazioni professionali per Autostrade. Gli altri due invece potrebbero essere, come riporta Repubblica, Roberto Ferrazza, e Antonio Brencich. In questo caso ...

Il governo teme un Attacco finanziario contro l'Italia. L'ipotesi shock di Savona per affrontare la crisi : Sui mercati finanziari cresce il nervosismo nei confronti dell'Italia. Ad agosto lo spread è tornato a salire e prosegue la fuga dei grandi investitori stranieri da Bot e Btp. Il problema è ...

Genova - Renzi all'Attacco : "Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi - Conte legale dei concessionari” : L’ex premier Matteo Renzi alla carica sull’affaire Autostrade, sulla questione del rilascio delle concessioni pubbliche alla società: "Lo squallido Di Maio ci infama, ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega, non noi. Conte era il legale dei concessionari. E Salvini ha votato a favore del decreto legge pro Autostrade, mentre noi abbiamo votato contro. Questi sono fatti, non fakenews" spiega il senatore Pd che rinfocola la polemica ...

Genova - ponte Morandi : Forza Italia all'Attacco : clamoroso atto d'accusa contro Danilo Toninelli : Lo fa in una intervista a Il Messaggero in cui definisce il modo in cui il governo sta affrontando il dramma del crollo 'ambiguo' e 'rischioso' e puntando l'indice contro la politica sulle grandi ...

La Rai all'Attacco con reality - fiction e talk show : Manca oramai poco all'inizio della stagione televisiva autunnale. Per le reti Rai il big day, in cui i palinsesti si svuotano delle innumerevoli repliche e si riempiono di nuovi contenuti è il 10 ...