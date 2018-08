“Atroci sofferenze” Manuela Bailo | emergono nuovi dettagli choc sulla morte È stata

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il mistero si infittisce. La rabbia aumenta a dismisura nei confronti di Fabrizio Pasini, 48enne che due giorni fa ha confessato l’omicidio di, sindacalista bresciana della UIL di 35 anni. Il reo confesso è stato interrogato più volte, nelle ultime ore, dal magistrato titolare delle indagini alla presenza del difensore d’ufficio. Al termine del primo interrogatorio, avvenuto nella notte di lunedì 20 agosto, l’indagato ha partecipato ad un sopralluogo ad Azzanello (Cr) indicando il luogo dove aveva nascosto il cadavere di. Da lì in poi un susseguirsi di notizie che hanno solo dato contorni ancora più tragici e oscuri a questa triste vicenda. L’autopsia disposta sul corpo della vittima evidenzia come la frattura composta al cranio non sarebbela causa che ha determinato il decesso. La donna sarebbe morta per soffocamento ma non è ancora ...