Atletica | Palio della Quercia 2018 | tutti i risultati a Rovereto Gimbo Tamberi terzo

CdS Assoluti : in palio a Modena gli scudetti dell’Atletica : Nel weekend (23-24 giugno) sono attesi diversi big dell’Italia Team per le sfide-scudetto della massima rassegna tricolore per club Si torna a Modena per la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società Assoluti, sabato 23 e domenica 24 giugno. A nove mesi esatti dall’ultima edizione, disputata a settembre, la città emiliana torna ad accogliere la rassegna tricolore che mette in palio gli scudetti dell’atletica, per la seconda volta consecutiva ...