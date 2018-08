Atlantia all'attacco del governo : 'Possibili danni agli azionisti' : Troppe esternazioni fuori luogo. Atlantia, la holding della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite in questi ...

Atlantia va allo scontro con il governo : «Valutiamo impatto delle esternazioni» La holding sotto la lente di Moody’s : La nota della holding che controlla Autostrade: la società intende verificare «l’impatto della lettera del governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione e delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti»

Piazza Affari allunga con Btp sotto 3%. Atlantia sale e aspetta cda : Il risveglio delle banche, grazie al recupero dei titoli di Stato italiani, spinge Piazza Affari che sale di oltre un punto percentuale ed è nettamente la migliore del mercato azionario europeo. Euro sopra 1,15 dollari....

Atlantia : dalla America possibile class action contro il gruppo : Potrebbe abbattersi una class action su Atlantia. Lo studio legale Bronstein, Gewirtz Grossman "sta esaminando potenziali rivendicazioni per conto di acquirenti" dopo che, sulla notizia della ...

Di Maio : 'volontà politica certa. Vogliamo revocare concessione Autostrade'. Atlantia rallenta corsa : "Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: Vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, confermando quanto ha ...

Milano zavorra gli altri Listini europei. Atlantia rallenta ma resta positiva : Teleborsa, - Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A pesare sul paniere milanese, sono ...

Atlantia - forte rimbalzo in Borsa Il mercato con crede alla revoca : Atlantia respira in Borsa dopo il -22,2% in Borsa di ieri. Avvio positivo a Piazza Affari oggi infatti per il titolo del gruppo che controlla Autostrade per l'Italia, titolare della concessione autostradale A10 dove si trova il viadotto Morandi crollato venerdì scorso. Segui su affaritaliani.it

Wall Street vola ma il tracollo Atlantia travolge Piazza Affari : Lo spread Italia-Spagna sul tratto decennale ha toccato 175 punti base: a metà maggio, prima dello scoppio della crisi politica italiana, era a 60 punti. Pesano sull'Italia i prossimi appuntamenti: ...

Crollo Genova - Atlantia risponde alle accuse del governo ad Autostrade : "Impatti su azioni e bond" : L'azienda dei Benetton risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Dall'annuncio del governo impatto su azioni e bond. Comunque ci spetterebbe il riconoscimento del valore residuo della concessione". Il titolo non riesce a fare prezzo in avvio di contrattazioni a Piazza Affari.

Ue autorizza Atlantia e Acs all'acquisizione di spagnola Abertis : Roma, 9 lug., askanews, - Via libera della Commissione europea alla proposta di acquisizione congiunta della spagnola Abertis da parte della connazionale Acs e l'italiana Atlantia. Con un comunicato, ...

Atlantia - ok Commissione Ue all'acquisto di Abertis : Teleborsa, - Disco verde dalla Commissione Europea all'acquisizione di Abertis da parte di ACS e Atlantia. L'Esecutivo comunitario ha infatti concluso che " l'operazione proposta non comporterebbe ...