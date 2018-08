Atalanta | Gomez | ' Superiori al Copenaghen | al ritorno basta aggiustare la mira'

Probabili formazioni/ Atalanta Copenaghen : quote e novità live - Gomez vs N'Doye (Europa League) : Probabili formazioni Atalanta Copenaghen: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:49:00 GMT)

Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Papu Gomez trascina la Dea : Questa sera (ore 20.00) l’Atalanta scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Copenhagen nell’andata dei playoff dell’Europa League 2019. Gli orobici sono chiamati a un ultimo sforzo, devono superare l’ostacolo finale per accedere alla fase finale della seconda competizione continentale per importanza. La Dea parte favorita e cerca un risultato importante in vista dell’incontro di ritorno ...

Probabili formazioni Atalanta-Copenhagen - andata playoff Europa League 2018-2019 : Gomez e Zapata all’assalto : L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo ...

Atalanta - Gomez contento : “siamo partiti bene grazie all’Europa” : “Ci mancava questo stadio, visto che in Europa dobbiamo giocare a Reggio Emilia. Ora siamo molto contenti, la stagione è cominciata nel migliore dei modi”. Così ‘Papu’ Gomez, subito dopo la fine di Atalanta-Frosinone, in cui l’argentino ha segnato una doppietta. “Negli ultimi anni all’inizio avevamo fatto fatica – dice – ma ora avendo fatto i preliminari in Coppa siamo già rodati. Sono ...

Atalanta - Gasperini al settimo cielo : “Gomez è il nostro CR7” : Super Atalanta nella gara che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A, successo contro il Frosinone. Al termine del match ecco le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “Sta andando anche oltre le mie previsioni. Abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato. Gli impegni sono veramente tanti, ci manca la cosa più importante, ovvero raggiungere i gironi di Europa League. I due giovedì che arriveranno saranno ...

Atalanta - il Papu Gomez svela il “giallo” della fascia da capitano : Il Papu Gomez ha indossato oggi una fascia camouflage nella gara vinta dall’Atalanta contro il Frosinone La Lega Serie A ha deciso che tutti i capitani in campo in campionato dovranno avere la stessa fascia al braccio. Il Papu Gomez però oggi ha indossato una fascia personalizzata ed ha spiegato in seguito a Sky il motivo di tutto ciò: “Non avevo la fascia di capitano della lega perché era troppo grande. Non volevo infrangere ...

