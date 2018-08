Atalanta | Gasperini ci crede | “abbiamo chance di qualificazione”

L’Atalanta sbatte sul muro del Copenhagen - 0-0 in Europa League : la squadra di Gasperini chiamata all’impresa in trasferta [FOTO e VIDEO] : 1/17 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

Atalanta - Gasperini : “tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone” : “Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone”. A poche ore del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della prima punta da affiancare al Papu Gomez: “Non è mia intenzione alternarli partita dopo partita: ho la fortuna di avere due giocatori del genere davanti e valuto chi sta meglio e le caratteristiche dell’avversario per ...

Atalanta - Gasperini : "Momento decisivo - qualificazione obiettivo principale" : Dopo l'esordio travolgente in campionato con il poker rifilato al Frosinone, l'Atalanta si prepara ad affrontare l'ultimo turno preliminare di Europa League. Una doppia sfida complicata contro il ...

Atalanta - Gasperini allo scoperto sul caso Cornelius : L’Atalanta si prepara per la gara di Europa League contro il Copenaghen, negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Cornelius, le dichiarazioni dell’agente hanno fatto discutere. Ecco la risposta di Gasperini: “Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po’ rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi ...

Atalanta - Gasperini : "Vogliamo i gironi - siamo pronti" : Il tecnico alla vigilia del Copenaghen: "Sarà una qualificazione combattuta ma sono sereno. Pasalic ha grandi qualità,Gomez è in condizioni straordinarie"

Atalanta-Copenaghen - la conferenza di Gasperini e Freuler LIVE : Dopo l'esordio perfetto in campionato, con il poker sul Frosinone, l'Atalanta si prepara ad affrontare l'ultimo turno preliminare di Europa League. Una doppia sfida impegnativa, contro un avversario ...

Gasperini - l’obiettivo è alzare l’asticella : l’Atalanta è pronta per qualcosa di più importante : E’ andata in archivio la prima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il successo dell’Atalanta contro il Frosinone. La squadra di Gasperini continua a regalare spettacolo, dopo l’Europa League i nerazzurri si confermano anche in campionato e volano in testa alla classifica per la differenza reti. Il Frosinone ci prova ma non è incisivo in fase offensiva, l’Atalanta chiude i conti con le reti di Papu ...

Atalanta - Gasperini al settimo cielo : “Gomez è il nostro CR7” : Super Atalanta nella gara che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A, successo contro il Frosinone. Al termine del match ecco le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “Sta andando anche oltre le mie previsioni. Abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato. Gli impegni sono veramente tanti, ci manca la cosa più importante, ovvero raggiungere i gironi di Europa League. I due giovedì che arriveranno saranno ...

