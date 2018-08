Atalanta-Copenhagen | Europa League 2019 | le probabili formazioni Papu Gomez trascina la

Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 23 agosto si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2019. Gli orobici scenderanno in campo a Reggio Emilia per affrontare la compagine danese, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante per potersi avvicinare alla qualificazione alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. La Dea, partita alla grande in campionato con il roboante 4-0 rifilato al ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Copenhagen? Daremo il massimo» : REGGIO EMILIA - "Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone" . Alla vigilia del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema ...

Probabili formazioni Atalanta-Copenhagen - andata playoff Europa League 2018-2019 : Gomez e Zapata all’assalto : L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo ...

Europa. Atalanta ai playoff contro il Copenhagen : L’Atalanta partiva con una vittoria esterna per 4-1. La squadra di Gasperini a Reggio Emilia bissa il successo dell’andata contro