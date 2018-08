Atalanta-Copenaghen 0-0 | in Danimarca sarà una finale

Europa League – Atalanta - assalto fallito! Il Copenaghen mantiene lo 0-0 : la qualificazione si deciderà al ritorno : L’Atalanta domina la partita di andata dell’ultimo turno di qualificazione ai gironi di Europa League, ma il Copenaghen non crolla: decisiva la sfida di ritorno in Danimarca La ‘dea bendata’ non sorride alla ‘Dea’ nerazzurra, Atalanta sfortunata nella sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione ai gironi di Europa League. Bergamaschi che dominano la partita, ma senza riuscire a trovare il modo di abbattere il muro eretto dal ...

Atalanta-Copenaghen 0-0 - i bergamaschi tra una settimana si giocano l'Europa League in Danimarca : L'Atalanta rimbalza sul muro danese. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia , lo stadio di Bergamo non è ancora a norma per le competizioni Uefa, i nerazzurri pareggiano 0-0 contro il Copenaghen nell'...

Europa League playoff - Atalanta-Copenaghen 0-0 : Un pari a reti inviolate per i bergamaschi sul neutrale di Reggio Emilia. Il ritorno tra sette giorni in Danimarca

Atalanta-Copenaghen 0-0 : cronaca e tabellino della partita : Atalanta-Copenaghen 0-0: cronaca e tabellino della partita ATALANTA , 3-4-1-2, : Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer , 92 Castagne, , de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic , 46 Zapata, ; Gomez, ...

Diretta/ Atalanta-Copenaghen (risultato finale 0-0) streaming video e tv : tutto rimandato a giovedì prossimo! : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:46:00 GMT)

Europa League - Atalanta-Copenaghen 0-0 : 21.53 A reti bianche l'andata del playoff fra Atalanta e Copenaghen. Fra una settimana il ritorno, in Danimarca. Gli orobici ci hanno provato per tutta la partita, soprattutto nella ripresa (con Zapata centravanti).Nel primo tempo, Pasalic conclude alto un buon contropiede.Poi Gomez non inquadra il bersaglio da lontano. L'Atalanta cresce dopo il 60'. Gomez non trova la deviazione vincente su sforbiciata di Hateboer. Zapata manda a lato di ...

DIRETTA/ Atalanta-Copenaghen (risultato live 0-0) streaming video e tv : assedio degli orobici : DIRETTA Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:27:00 GMT)

Diretta/ Atalanta-Copenaghen (risultato live 0-0) streaming video Sky : orobici a trazione anteriore : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:03:00 GMT)

Diretta/ Atalanta-Copenaghen (risultato live 0-0) streaming video Sky : Joronen impegnato da Pasalic e Freuler : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:21:00 GMT)

DIRETTA/ Atalanta-Copenaghen (risultato live 0-0) streaming video Sky : orobici subito all'arrembaggio! : DIRETTA Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:03:00 GMT)

Atalanta Copenaghen - il risultato in diretta LIVE : Atalanta-Copenaghen 0-0 Atalanta, 3-4-1-2, : Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. All. Gasperini Copenaghen, 4-4-2,: Joronen; Ankersen, Vavro,...

Atalanta Copenaghen streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: la Dea affronta i playoff di Europa League, ultimo ostacolo per arrivare ancora alla fase a gironi.

Atalanta - assalto al Copenaghen Ora si fa sul serio : obiettivo gironi : Segui la diretta di Atalanta-Copenaghen. A Reggio Emilia i nerazzurri tentano l'assalto ai gironi di Europe league. Di fronte c'è il temibile Copenaghen, abituato a giocare in Europa.

Diretta/ Atalanta Copenaghen (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:36:00 GMT)