Atalanta-Copenaghen 0-0 | i bergamaschi tra una settimana si giocano l' Europa League in

Europa League - Atalanta -Copenaghen 0-0 : 21.53 A reti bianche l'andata del playoff fra Atalanta e Copenaghen. Fra una settimana il ritorno, in Danimarca. Gli orobici ci hanno provato per tutta la partita, soprattutto nella ripresa (con Zapata centravanti).Nel primo tempo, Pasalic conclude alto un buon contropiede.Poi Gomez non inquadra il bersaglio da lontano. L'Atalanta cresce dopo il 60'. Gomez non trova la deviazione vincente su sforbiciata di Hateboer. Zapata manda a lato di ...

È l'andata dei playoff del torneo, si gioca stasera a Reggio Emilia