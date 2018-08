Asta Fantacalcio | da Magnani a Izzo | i difensori low cost da provare a prendere

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’Asta. Scommesse - sorprese e uomini da bonus : Sei un ritardatario e devi ancora allestire la tua squadra per il Fantacalcio 2018-2019? La prima giornata di campionato è andata malissimo e hai preso paga dai tuoi amici che hanno già incominciato a farsi beffe delle tue scarse doti da magic allenatore? Oppure stai cercando ulteriori consigli per rinforzare la tua rosa, trovare gli uomini che possono fare saltare il banco e che ti facciano mettere la freccia nei confronti dei tuoi ...

Consigli Asta Fantacalcio : i nomi da appuntare dopo la prima giornata di serie A : E' andata in archivio la prima giornata di serie A, anche se mancano all'appello Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, le due partite rinviate per la tragedia di Genova. Ed è tempo di analizzare i possibili colpi per il Fantacalcio proprio in virtù di queste prime partite. Chi sono stati i giocatori che si sono messi in luce? Proviamo a dare degli utili Consigli guardando ai tabellini e alle prestazioni dei calciatori. I Consigli per il ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’Asta. Possibili sorprese e jolly dopo la prima giornata : CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL Fantacalcio CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio? Il mercato si è chiuso a ridosso della prima giornata e molti di voi avranno pianificato in questa settimana l’asta che deciderà il miglior fantallenatore della vostra cerchia di amici. OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i ...

Consigli Fantacalcio - da Zaza a Inglese : i nuovi attaccanti da prendere all'Asta : Il calciomercato in Serie A è ormai chiuso e il campionato è iniziato con la prima giornata. Molti appassionati di Fantacalcio [VIDEO], però, faranno l'asta solamente nei prossimi giorni, alcuni addirittura nei primi giorni di settembre. È ancora tempo dunque di Consigli su chi prendere all'asta, specie tra gli attaccanti. Gli ultimi giorni di mercato hanno infatti portato, o riportato, in serie A alcuni bomber che potrebbero essere determinanti ...

Consigli Asta Fantacalcio : da Zaza a Gervinho - gli ultimi giocatori da prendere : Il calciomercato di serie A adesso è chiuso ed è dunque arrivato il momento per tanti italiani di fare l'asta del Fantacalcio. Una riunione con gli amici, quasi un rito, per duellare ed aggiudicarsi i migliori giocatori del nostro campionato. Nella lista dei Consigli non possono mancare anche quei giocatori che proprio negli ultimi giorni hanno cambiato maglia. Da Zaza a Gervinho, ecco quali sono i dieci migliori da scegliere. I Consigli per il ...

Rigoristi Serie A : chi prendere all'Asta del Fantacalcio : La Serie A sta per iniziare ma molti italiani stanno aspettando la chiusura del calciomercato per organizzare l'asta del Fantacalcio [VIDEO]. Tra i giocatori più ambiti ci sono i Rigoristi, ovvero i calciatori che saranno designati a tirare dal dischetto. È chiaro che possono portare un maggior numero di bonus alla propria fantasquadra, anche se va messo in preventivo pure un eventuale errore dagli undici metri. Scorrendo le probabili formazioni ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni e gli ultimi consigli per l’Asta. Affari e possibili sorprese : Ultime ore decisive per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A 2018-2019. Sabato 18 agosto inizierà il campionato e tutti i magic allenatori dovranno arrivare preparati all’appuntamento, fin dal primo istante non si dovrà sbagliare se si vorrà puntare alla vittoria del torneo. La Serie A incomincerà alle ore 18.00 con l’anticipo Chievo-Juventus, c’è tempo fino a ridosso ...

Fantacalcio 2018-2019 : quotazioni - consigli per l’Asta e possibili sorprese : Ormai ci siamo. La Serie A 2018-2019 scatterà nel prossimo weekend del 18-20 agosto e tutto è pronto per la prima giornata che farà alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. Saranno giorni particolari non soltanto per le compagini coinvolte nella massima serie ma anche per i fanta-allenatori, che dovranno decidere su quali rose puntare in vista del proprio Fantacalcio,il fantasy game che appassiona i tifosi e che ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’Asta. Gli acquisti e le pagelle del calciomercato : Ferragosto rovente per tutti gli appassionati di calcio che stanno facendo il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2018-2019: il massimo campionato italiano scatterà nel weekend del 18-20 agosto, ormai è tutto pronto per la prima giornata che farà alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante dove non mancheranno mai i colpi di scena e dove ci sarà sempre grande spettacolo. Ma sono ore frenetiche anche ...

Cristiano Ronaldo e il Fantacalcio : 10 motivi per non prenderlo all’Asta : Quest’anno la finestra estiva del calciomercato è stata monopolizzata dall’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, considerato da molti l’acquisto del secolo. Anche l’asta del Fantacalcio non sarà poi così diversa, con i concorrenti disposti a tutti pur di accaparrarsi il fenomeno portoghese. Ma, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, molti appassionati del celebre gioco si stanno interrogando se spendere così tanti soldi (o meglio, ...

Asta Fantacalcio : gli attaccanti che hanno segnato di più nell'ultima serie A : È tempo di andare a caccia degli attaccanti da prendere all'Asta del Fantacalcio di serie A [VIDEO]2018-19. Per farlo però è bene fare un passo indietro verso l'ultimo campionato e guardare le statistiche. Chi sono stati i bomber che hanno segnato di più? E vale la pena inserirli tra gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare? Proviamo a fare il punto della situazione, ricordando che per cercare di vincere in questo fantasy game sarebbe ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per allestire la squadra - le scommesse e i giocatori da bonus. Tutte le quote per l’Asta : Sabato 18 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano è alle porte e tutti gli appassionati di Fantacalcio stanno vivendo delle ore roventi. Il fantasy game che si basa sulle partite giocate realmente in campo scatterà appunto nel weekend del 18-20 agosto e durerà per tutta la stagione, fino al 26 maggio. Alcuni magic allenatori devono ancora allestire la propria formazione, stanno aspettando l’ultimo minuto e si ...

Consigli Fantacalcio Serie A 2018-19 : chi prendere all'Asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

Consigli Asta Fantacalcio : da Reca a Vizeu - 9 nomi a sorpresa da prendere : L'asta del Fantacalcio è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di questo Fantasy game. Per molti è già programmata in questo mese di agosto, prima dell'inizio del campionato di serie A 2018-19 che prenderà il via giorno 18. Ci sono portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da prendere cercando di gestire al meglio i crediti a disposizione. In alcuni casi bisogna per forza di cose spendere il meno possibile e per questo motivo ...