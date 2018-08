ASIA ARGENTO | PARLA JIMMY BENNETT DOPO SMS DI TMZ Quando Sgarbi disse | Lusingata

Jimmy Bennet incastra ASIA Argento! E’ bufera! Foto! : In questi giorni le riviste di cronaca, non parlano d’altro. La vicenda a sfondo sessuale tra Asia Argento e Jimmy Bennet sta suscitando scalpore. Dopo tanto parlare, arriva la risposta del molestato! Le prove! Sconvolgenti sono le notizie che giungono direttamente dal quotidiano “New York Times” secondo le quali, Asia Argento avrebbe abusato di Jimmy Bennet quando era ancora minorenne. Dopo le ultime dichiarazioni di lei che ...

Patrizia De Blanck - frasi choc su ASIA ARGENTO e Jimmy Bennett/ “Come può una donna violentare un uomo?” : Patrizia De Blanck, frasi choc su Asia Argento e Jimmy Bennett a La Vita in Diretta: “Come può una donna violentare un uomo?”. E poi dimentica che a 17 anni si è minorenni...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Salvini : "Se l'opposizione la fanno ASIA ARGENTO e Saviano governeremo 30 anni" : Durante la diretta Facebook che ha tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, Matteo Salvini, oltre a parlare della nave Diciotti e a invitare il Presidente della Camera Roberto Fico a stare al suo posto e a non fare invasioni di campo in quelle che sono responsabilità del ministro dell'Interno, ha anche attaccato l'opposizione di sinistra, che però, non è tanto rappresentata dal Pd, quanto da alcuni personaggi come Asia Argento, Roberto Saviano e Gad ...

ASIA ARGENTO al centro di una feroce gogna mediatica. E Laura Boldrini si nasconde : Ma è stata sbugiardata dallo stesso attore, che ha confermato che la relazione c'è stata, aggiungendo di non aver denunciato l'accaduto prima perché si vergognava di far sapere al mondo che lui, da ...

ASIA ARGENTO - Jimmy Bennett rompe il silenzio dopo sms di Tmz/ Boldrini rifiuta intervista : Asia Argento e lo scandalo sulle presunte violenze a Jimmy Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. L'attrice si ritira da un festival in Olanda.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:07:00 GMT)

ASIA ARGENTO non parteciperà più all'evento : l'attrice si ritira dopo lo scandalo Jimmy Bennett : FUNWEEK.IT - Sono giorni intensi e colmi di apprensione per Asia Argento , al centro dello spinoso scandalo Jimmy Bennett, sollevato dall'autorevole New York Times e avallato dal sito scandalistico ...

“Affaire” ASIA ARGENTO - Jimmy Bennett rompe il silenzio fornendo la sua versione dei fatti : Scandalo Asia Argento. Dopo la smentita dell’attrice a mezzo stampa, rompe il silenzio l’altro protagonista di questa vicenda: Jimmy Bennett. Dopo le prove pubblicate dal sito americano TMZ di uno scambio di sms dell’attrice con un amico, ecco che arriva la verità dell’altro protagonista. Asia Argento flat-out admits she had sex with 17-year-old Jimmy Bennett in these text messages sent to her friend … pic.twitter.com/kgoGJYWnD9 — ...

ASIA ARGENTO - Bennett rompe il silenzio : "Mi vergognavo" : L'attore e musicista rock statunitense commenta per la prima volta le accuse di molestie sessuali mosse contro l'attrice e...

