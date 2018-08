ASIA ARGENTO | LA VERSIONE DI JIMMY BENNETT DOPO GLI SMS DI TMZ Le ipotesi di Miriana

Chi è Jimmy Bennett : l'ex bimbo prodigio - che accusa ASIA ARGENTO di abusi sessuali : Classe 1996, occhi grandi e capelli scuri, ex bambino prodigio del cinema americano. Ecco, in stretta sintesi, l'identikit di James "Jimmy" Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di molestie sessuali.Nato a Seal Beach, California, è giovanissimo quando inizia ad apparire in numerosi spot pubblicitari. Dopo i primi passi mossi in alcune note serie tv (The Guardian, Giudice Amy, CSI - Scena del crimine, Everwood), aveva ...

ASIA ARGENTO - affondo di Mentana : "Improponibile portabandiera delle donne" : Sulla bufera che ha investito Asia Argento si è detto e scritto di tutto: le accuse del New York Times, l'attrice che nega, il sito Tmz che pubblica sms tra Bourdain e la figlia del regista Dario e quelli tra la 42enne e l'accusatore Bennet. C'è anche chi ha taciuto come Laura Boldrini. E chi ha fatto sentire la sua voce e la sua opinione."Improponibile come portabandiera"È il caso di Enrico Mentana che dal suo profilo Facebook spiega con molta ...

ASIA ARGENTO accusata di molestie - Jimmy Bennett rompe il silenzio : “Fino ad oggi ho taciuto per dolore e pudore” : “All’inizio non ho raccontato la mia storia perché ho preferito gestirla in privato, insieme alla persona che mi aveva fatto del male”. Jimmy Bennett parla per la prima volta dopo dall’inizio dello scandalo sessuale in cui Asia Argento è accusata di aver abusato di lui quando ancora non era maggiorenne. “Ero minorenne all’epoca dei fatti – spiega su Instagram l’attore statunitense – e ho cercato di avere ...

Il "peccato originale" di ASIA Argento : Il caso di Asia Argento che, da una delle principali accusatrici del produttore americano Harvey Weinstein, in quanto vittima di molestie, si è trasformata in poco tempo, per l'opinione pubblica, in molestatrice a sua volta di un giovinetto sbandato, si presta a molte considerazioni moralistiche e anche a strumentalizzazioni più o meno politiche. In queste ore non sono mancate né le une e né le altre.Manca però ...

