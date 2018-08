Asia Argento | Jimmy Bennett rompe il silenzio dopo sms di Tmz Boldrini rifiuta intervista

“X Factor - ecco chi prende il posto di Asia Argento”. Ah! Gira questa voce (clamorosa) : Sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice la vicenda mediatica che vede coinvolta Asia Argento, dopo la rivelazione del New York Times sulla violenza sessuale contro l’attore 17enne Jimmy Bennet. La figlia di Dario Argento, dal canto suo, nega ogni accusa: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali”, ha scritto Asia ...

Asia Argento non parteciperà più all'evento : l'attrice si ritira dopo lo scandalo Jimmy Bennett : FUNWEEK.IT - Sono giorni intensi e colmi di apprensione per Asia Argento , al centro dello spinoso scandalo Jimmy Bennett, sollevato dall'autorevole New York Times e avallato dal sito scandalistico ...

“Affaire” Asia Argento - Jimmy Bennett rompe il silenzio fornendo la sua versione dei fatti : Scandalo Asia Argento. Dopo la smentita dell’attrice a mezzo stampa, rompe il silenzio l’altro protagonista di questa vicenda: Jimmy Bennett. Dopo le prove pubblicate dal sito americano TMZ di uno scambio di sms dell’attrice con un amico, ecco che arriva la verità dell’altro protagonista. Asia Argento flat-out admits she had sex with 17-year-old Jimmy Bennett in these text messages sent to her friend … pic.twitter.com/kgoGJYWnD9 — ...

Asia Argento - Bennett rompe il silenzio : "Mi vergognavo" : L'attore e musicista rock statunitense commenta per la prima volta le accuse di molestie sessuali mosse contro l'attrice e...

X Factor - Simona Ventura sostituisce Asia Argento?/ Anche Morgan in lizza : i nomi “visionari” delle ultime ore : X Factor, Simona Ventura sostituisce Asia Argento? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:49:00 GMT)

X Factor : ecco la famosissima vip che potrebbe prendere il posto di Asia Argento : Lunedì scorso Sky attraverso un comunicato stampa ha fatto sapere che se quanto riportato dal New York Time su Asia Argento si rivelasse vero, sospenderebbero immediatamente la collaborazione con l’attrice ad X Factor. “Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con ...

X Factor 2018 : Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Asia Argento : X Factor 2018, Asia Argento non è ancora fuori dalla giuria ma si parla già di eventuali sostituti: Simona Ventura tra i più quotati La controversa vicenda mediatica che ha coinvolto Asia Argento nelle ultime ore sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice. Sky Italia, difatti, nei giorni […] L'articolo X Factor 2018: Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Asia Argento proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento - chi prende il suo posto a X Factor : la voce clamorosa - torna Simona Ventura : La poltrona di giudice a X Factor di Asia Argento traballa sempre più, man mano che emergono nuovi dettagli dopo la rivelazione del New York Times sulla violenza sessuale contro l'attore 17enne Jimmy ...

Asia Argento non parteciperà più all'evento : l'attrice si ritira dopo lo scandalo Jimmy Bennett : FUNWEEK.IT - Sono giorni intensi e colmi di apprensione per Asia Argento, al centro dello spinoso scandalo Jimmy Bennett, sollevato dall'autorevole New York Times e avallato dal sito...

Laura Boldrini - la vergogna dopo lo scandalo su Asia Argento : la chiama il New York Times - imbarazzante : Alla fine anche la redazione del New York Times ha scoperto di che pasta è fatta l'ex presidenta della Camera, Laura Boldrini . Il quotidiano americano, dopo aver svelato il caso di violenza sessuale ...

Asia Argento - LA VERSIONE DI JIMMY BENNETT DOPO GLI SMS DI TMZ/ Le ipotesi di Miriana Trevisan : ASIA ARGENTO e lo scandalo sulle presunte violenze a JIMMY Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. L'attrice si ritira da un festival in Olanda.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:29:00 GMT)

Chi è Jimmy Bennett : l'ex bimbo prodigio - che accusa Asia Argento di abusi sessuali : Classe 1996, occhi grandi e capelli scuri, ex bambino prodigio del cinema americano. Ecco, in stretta sintesi, l'identikit di James "Jimmy" Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di molestie sessuali.Nato a Seal Beach, California, è giovanissimo quando inizia ad apparire in numerosi spot pubblicitari. Dopo i primi passi mossi in alcune note serie tv (The Guardian, Giudice Amy, CSI - Scena del crimine, Everwood), aveva ...

Jimmy Bennett rompe il silenzio : «Il trauma si è risvegliato quando Asia Argento si è dichiarata vittima» : Jimmy Bennett Il giovane attore Jimmy Bennett, che il New York Times ha rivelato essere l’accusatore di Asia Argento, la quale l’avrebbe risarcito con 380.000 dollari per averlo molestato sessualmente quando aveva 17 anni, non si nasconde più e vuota il suo sacco: “Nei giorni scorsi non ho fatto dichiarazioni perché ero addolorato e mi vergognavo che tutto questo fosse reso pubblico. All’epoca dei fatti ero minorenne e ...

Bennett rompe il silenzio sui rapporti con Asia Argento : "Non ho detto nulla prima per vergogna" : Jimmy Bennett rompe il silenzio: non ha parlato dei suoi rapporti con Asia Argento perché aveva paura e si vergognava. 'Ero minore al tempo degli eventi', dice l'ex attore bambino che ha minacciato l'...