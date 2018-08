Arriva lo Xiaomi Mi 8 Global su Honorbuy | e sono subito sconti!

Android 9 Pie Arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie Arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1 - Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting : Android 9 Pie arriva non ufficialmente su ZenFone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie all'impegno di alcuni sviluppatori. L'articolo Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting proviene da TuttoAndroid.

Dite addio a Mi Band 3 - Mijia Hey+ è Arrivata su GearBest : in pre-ordine la top smartband di Xiaomi : Nemmeno il tempo di essere annunciata per bene che Mijia Hey+ è già arrivata su GearBest, dove è disponibile in pre-ordine con spedizioni a partire dal mese prossimo, cioè da settembre. L'articolo Dite addio a Mi Band 3, Mijia Hey+ è arrivata su GearBest: in pre-ordine la top smartBand di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage Arriva sul Mi Store cinese : Xiaomi ha da poco ufficializzato una nuova variante del suo Xiaomi Mi 8 che vede la presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L'articolo Xiaomi Mi 8 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage arriva sul Mi Store cinese proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Arriva in Italia - ecco con chi deve scontrarsi : noadsense Poco più di un mese fa eravamo stati in terra cinese ad assistere al lancio ufficiale dell’atteso smartphone Xiaomi Mi 8, ma il gadget non era ancora arrivata da noi e coloro ne che erano interessati hanno dovuto finora aggirare il circuito di distribuzione della società per acquistarlo passando da siti dedicati all’importazione dalla Cina. Le cose sono cambiate poche ore fa: la società ha comunicato infatti in queste ore che ...

Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 2S : presto potrebbero Arrivare nuove varianti : Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi MIX 2S potrebbero presto arrivare in nuove varianti, con un upgrade della RAM per il primo ed una nuova colorazione per il secondo. L'articolo Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 2S: presto potrebbero arrivare nuove varianti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe Arrivare in Cina : Dopo la precedente edizione speciale, Xiaomi potrebbe raddoppiare e rendere disponibile in Cina Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition, una versione in Ceramica verde giada. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe arrivare in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Arriva Su Amazon Italia : Ordinalo Subito! : Xiaomi Mi A2: disponibile il preordine su Amazon Italia ad un ottimo prezzo. Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 su Amazon Italia: Ordinalo subito prima che sia troppo tardi Xiaomi Mi A2 prezzo Amazon Xiaomi Mi A2 è in pre-ordine su Amazon, nella versione 4 GB RAM / 32 GB memoria interna Ci siamo: pochi giorni dopo […]

Xiaomi Mi 8 potrebbe Arrivare in nuovi colori : Lo Xiaomi Mi 8 potrebbe essere presto lanciato dal produttore cinese in nuove varianti cromatiche che ricordano quelle di Huawei P20 Pro L'articolo Xiaomi Mi 8 potrebbe arrivare in nuovi colori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark Arriva da GearBest - in versione globale con joypad incluso : Xiaomi Black Shark, lo da smartphone da gaming del produttore cinese, è in vendita su GearBest, l'unico che offre la versione globale con joypad incluso. L'articolo Xiaomi Black Shark arriva da GearBest, in versione globale con joypad incluso proviene da TuttoAndroid.

La TWRP 3.2.2 Arriva su due Sony Xperia - un Motorola ed uno Xiaomi : TWRP. Quattro consonanti, infinite possibilità per coloro che "lo smartphone non serve solo a comunicare ma anche, e soprattutto, a divertirsi con le ROM" L'articolo La TWRP 3.2.2 arriva su due Sony Xperia, un Motorola ed uno Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 potrebbe Arrivare in nuove varianti di colore e storage : Cresce l’attesa per Xiaomi Mi A2, il nuovo dispositivo Android One della casa cinese, che secondo alcuni recenti rumor e leak potrebbe essere dotato […] L'articolo Xiaomi Mi A2 potrebbe arrivare in nuove varianti di colore e storage proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 : il OnePlus killer sta Arrivando : Bella giocata! Dual GPS is meglio che one Xiaomi Mi 8 è il primo smartphone al mondo ad utilizzare un GPS a doppia frequenza che dovrebbe garantire una migliore ricezione e stabilità del segnale. Da ...